La firme postura de Yanina Latorre sobre la participación de Guillermina Valdés en ¿Quién es la máscara?

En su Twitter, Guillermina le respondió tajante. "Jamás me podría hacer cargo de las barbaridades que se dijeron, todo, absolutamente todo lo que hago en mi vida, lo hago desde el mayor Amor. Y si estoy o no en un lugar siempre será movida desde mi corazón", afirmó.

Este miércoles en LAM, Yanina ratificó sus dichos. "Me hago cargo porque soy la que más le di. Reina, antes de tuitear, buscá lo que dijimos porque no te matamos", señaló.

La angelita aclaró que no dijo ninguna "barbaridad" y remarcó que le cae muy bien la ex de Marcelo Tinelli. "Yo tengo derecho a decir la verdad. Lo que yo opino. A mí me parece incensario ir al programa de la competencia", añadió.

En ese momento, Estefi Berardi se metió y le recordó a su compañera: "Diste a entender que era una mantenida.... que Marcelo le paga todo".

Yanina la frenó en seco y aclaró su postura. "Yo no dije eso. Dije que me parecía innecesario, que me parecía que era una falta de códigos de su parte", sentenció.

Wanda Nara metió la pata y spoileó la final de ¿Quién es es la máscara?

Wanda Nara lo hizo otra vez. La botinera metió la pata y adelantó lo que se verá en unos días al aire en Telefe en ¿Quién es la máscara?, que entra en la recta final.

En sus historias en su cuenta de Instagram, la "investigadora" del programa compartió una imagen de unas de las grabaciones, en la cual está uno de los personajes en el centro del escenario.

Aunque la mediática cubrió al participante con un sticker, en el reflejo de la escenografía, en el piso se logra ver perfectamente que en el escenario está Pecas, "la hamburguesa".