La foto íntima que Pablo Lescano y Cecilia Calafell eliminaron tras desatar un firme rumor

La imagen igualmente generó mucha repercusión entre los seguidores de ambos que hacen fuerza para que los dos vuelvan a apostar por el amor, relación que mantienen desde siempre con un perfil bajo alejado del ruido mediático.

En tanto, el cantante se encuentra en Estados Unidos acompañado de su hijo Toto alentando a la Selección Argentina en el Mudial 2026 y disfrutaron juntos de la victoria 3 a 0 frente a Argelia con tres goles de Messi en el primer partido del Grupo J.

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El mensaje de Cecilia Calafell con la confirmación de su separación de Pablo Lescano

Cecilia Calafell sorprendió desde su cuenta en Instagram al anunciar su separación de Pablo Lescano tras más de 20 años juntos con un mensaje revelador.

“Hay momentos que la vida te lleva por diferentes caminos y de todos vamos aprendiendo algo”, escribió a corazón abierto desde su perfil en la red social.

Y agregó sobre el particular momento que vive: “Es tan importante construir, contener, cuidar y sostener como también lo es soltar, abrazar, dejar fluir y que sea lo que tenga que ser”.

“Los hijos crecen y vuelan, y quedás vos solita con tus luces y tus sombras”, continuó profunda demostrando que la separación también es un acto de crecimiento..

Por último, Cecilia Calafell cerró con un mensaje que se convirtió en bandera de su nueva etapa: “La vida es una, y ser feliz es una decisión. Hoy me permito fluir”.