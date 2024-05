La foto de la última ecografía de Morena Rial donde ya se le ve la carita a su hijo en camino

“Hola mi amor. Te soñé y amé sin conocerte”, escribió Morena junto a la foto del estudio que todas las embarazadas deben hacerse varias veces a lo largo de la gestación para hacer un seguimiento de la marcha del bebé dentro del vientre materno.

En tanto, sobre el sexo de la criatura por el momento la mediática no se ha pronunciado al respecto si bien es probable que ya lo sepa dado que está entrando en el quinto mes de embarazo.

Así las cosas, mientras su primogénito Francesco Benicio continúa viviendo en Córdoba junto a su papá hasta que ella logre tener una vivienda estable, lo cierto es que Morena sigue adelante con su relación con Matías, el joven boxeador y futuro padre del próximo nieto de Jorge Rial.

Ecografía embarazo Morena Rial .jpg

Jorge Rial admitió si ayudará o no económicamente a su hija Morena durante el embarazo

Tras confirmarse en abril pasado la noticia del embarazo de More Rial, fruto de su noviazgo con el boxeador Matías Ogas, Jorge Rial se refirió a esta noticia en charla con el ciclo Socios del Espectáculo, El Trece.

El conductor contó que fue su hija quien le confirmó la linda noticia y reveló también si la ayudará económicamente en este particular momento de su vida. “Me contó (Morena) que estaba embarazada. La otra vez me mandó su ecografía, así que la vi, lo vi. No sé qué es todavía, bienvenida lo que sea, estoy feliz, otro nieto, nieta, niete, lo que venga. Una vida siempre es bienvenida”, precisó el periodista.

Jorge Rial y Morena

Y sobre cómo está el vínculo con la madre de su primer nieto Francesco, Jorge Rial explicó: "Tenemos una cercanía con límites y responsabilidad, me parece bien, se están curando un montón de heridas".

En cuanto a la pareja de su hija, el conductor señaló: "Tengo entendido que es un boxeador, no lo conozco, no hablé nunca con él, ni vi imágenes de él. Desde el año pasado no veo a mi hija".

Y consultado sobre si la ayudará económicamente en este proceso tras aquel cruce que tuvieron por el lugar donde vive la joven hace unos meses, Rial explicó: “Es un tema que ya solucionaremos nosotros, no es un tema para hablarlo públicamente. Nadie tiene obligación de nada, sí tenemos responsabilidad, no obligaciones. Lo único que quiero es que esté bien ella y nieto o nieta, lo que sea".