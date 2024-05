En medio de su segundo embarazo, Morena Rial recibió una espectacular noticia

Así las cosas, tras su distanciamiento de su famoso padre, quien dejó de solventarla, More utilizaba sus redes sociales como medio para trabajar como influencer. Pero hace tiempo ocurrió que perdió su cuenta de Instagram en la que contaba con 1,3 millones de seguidores, lo que le permitía generar múltiples acciones todas redituables.

Morena rial IG perfil alternativo.jpg

Y si bien Morena venía trabajando en un nuevo perfil alternativo, éste recién llevaba alcanzados 162 mil seguidores, por lo no lograba facturar lo suficiente para pagar sus gastos diarios.

En tanto, en las últimas horas y luego de varios meses, More Rial recibió la excelente noticia de que finalmente logró recuperar su cuenta original con la que volverá a trabajar como antes, y quién sabe si antes de que nazca su segundo hijo consigue una vivienda estable y traer de las sierras a Francesco para que vuelva a vivir con ella y su hermanito o hermanita, ya que aún no reveló el sexo del bebé en camino.

Perfil IG recuperado de More Rial.jpg

Se conoció la primera imagen del bebé de Morena Rial

Hace apenas unos días, Morena Rial sorprendió a sus seguidores y difundió la primera ecografía de su bebé. “¡Hola a todos! Los saludo con mis superdedos”, escribió en un posteo en su cuenta de Instagram

La hija de Jorge Rial está esperando un hijo junto a Matías Ogas, su novio boxeador. Si bien no se conoce mucho de la vida del joven, ella deslizó algunos detalles del romance y confirmó que está más enamorada que nunca.

primera ecografía bebé de Morena Rial - 2024.jpg

“Lo conocí por medio de un amigo. Se está preparando para ser profesional. Lo vi boxear, es muy bueno en lo que hace, y es difícil de tirar. A mí mucho el boxeo no me gusta, pero lo acompaño. Me da impresión”, manifestó semanas atrás en diálogo con Ciudad Magazine. En esa misma nota remarcó que no piensa en casarse “porque no cree en los papeles”.

A fines de abril, More había mostrado cómo le creció la panza y dejó sin palabras a quienes la acusaron de fingir su embarazo para que su papá, Jorge Rial, volviera a pasarle una ayuda económica y le comprara una casa.

Ese posteo estuvo musicalizado por un fragmento de “Pa” de Tini Stoessel que dice: “Porque entre tanta gente nadie me hace tan feliz”. Además, fue acompañado de un filtro de corazones y los hashtags “embarazo”, “hijo” y “los amo”.