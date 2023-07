La frase desafiante de Patricia Benegas tras el ADN que demostró que es hermana Rocío Marengo: "Voy por..."

Embed

Este miércoles, en A la tarde (América TV), Patricia se mostró muy enojada con Rocío y dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias. "Cuando el juez dicte la sentencia, y tenga el apellido, voy a ir por todo lo que me corresponde", aseguró.

La mujer remarcó que hará respetar su lugar como hija legítima de Alejandro Marengo. "Mi padre no se casó, entonces no hay hijos legítimos e ilegítimos, somos todos hijos de Alejandro Marengo", enfatizó.

Al finalizar, en el programa de Karina Mazzocco leyeron un mensaje de la ex vedette, que -por el momento- prefiere no referirse a esta historia familiar. "En marzo hice mi último proyecto en TV y necesité parar. Me guardé y no sé cuándo voy a volver a trabajar. No me voy a referir a ninguno de estos temas", concluyó la rubia.

La reacción de la mujer que afirmaba ser hermana de Rocío Marengo tras el resultado de ADN

Semanas atrás, en A la tarde (América TV), Patricia Banegas habló por primera vez sobre su identidad. La mujer es media hermana de Rocío Marengo e hija de Alejandro, quien murió en 2018.

En el ciclo conducido por Karina Mazzocco, Banegas se refirió a las dificultades que debió enfrentar para ser reconocida. “Después de haber pasado tantos años de tristeza por haber sido denigrada por quienes son mis hermanos, tanto Rocío como Sol y Agustín. Fui reconocida socialmente por mi padre, por mis primos y por parte de la familia Marengo. No lo conseguí por parte de mis hermanos”, comenzó diciendo.

Patricia contó que su madre, María del Carmen Banegas, murió a los 15 años y que fue criada por sus abuelos; que "siempre se supo" que Alejandro era su padre y que la "iba a visitar".

“Hoy le puedo decir mi padre porque realmente tengo el ADN positivo. Rocío por ahí dice: ‘nunca supe’. Sí, ellos lo supieron siempre”, destacó la mujer.

Cuando tuvo contacto con la vedette, Patricia contó que a la actriz “lo único que le interesaba era saber si llevaba el apellido”. “Lo importante era que era su hermana. Yo tengo sentimientos, no la miro a Rocío como una famosa, la veo como mi hermana”, expresó.

“Así como en algún momento me sentí con un destrato como lo hicieron conmigo, lo hicieron con Juan Alejo (otro medio hermano de Rocío con quien Patricia tiene trato). Después del fallecimiento de mi padre, se olvidaron de ir hasta el cementerio. Cuando fui a hacer la exhumación del cadáver para tomar muestras de ADN, el señor que trabajaba ahí me contó que nunca fue nadie desde que lo dejaron. Ellos no tuvieron ningún sentimiento hacia su papá”, relató Banegas.