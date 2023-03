Rocío Marengo festejó su cumpleaños con amigos y confirmó la reconciliación con Eduardo Fort: "Te amo"

Embed

Además entre los invitados estuvieron Felipe Fort, sobrino de Eduardo, y su novia Priscila Godoy. Rocío mostró desde su cuenta de Instagram varios momentos del festejo y hasta le dedicó un romántico mensaje a su pareja.

“Un cumpleaños muy feliz!”, comentó la ex participante de El hotel de los famosos 2 en sus redes, y luego agregó en la misma postal junto al empresario: “Te amo Eduardo Fort”.

Para su noche, Rocío Marengo eligió un elegante look con una pollera corta de vinilo color negro y bucaneras del mismo color, que combinó con un strapless con apliques de brillos.

rocio marengo.jpg

rocio marengo 1.jpg

Rocío Marengo quebró en llanto en El hotel de los famosos 2 y apuntó contra sus compañeros

Después de que Rocío Marengo tuviera la chance de elegir su voto en El hotel de los famosos 2, El Trece, entre Yasmín Corti y Axel Neri para ver quién deberá enfrentar a Enzo Aguilar en la H, la rubia optó por que fuese Damián Ávila quien tomase esa responsabilidad pero luego se mostró arrepentida y enojada por el resultado.

“Estoy como el ort…, no me di cuenta. No sé, no sirvo para esto”, aseguró acongojada Rocío en una conversación en el cuarto del staff con Axel y Yasmín, después de que la bailarina fuera la elegida para enfrentar a Enzo en la H.

Claro que tras oírla, Yasmín no se calló y la enfrentó molesta disparando: “Era claro, no me digas así. No creo que no te hayas dado cuenta”.

Pero Marengo se excusó ya entre lágrimas: “No lo sé hacer, no quiero ser mala. Te juro que no me di cuenta. Me siento una bolu… No quería ser mala con Axel, no quería que el voto dependa de mí. No me imaginé. (Damián) fue un maricón y se lo vuelvo a decir”.

En tanto, luego de unos intentes de tensión, la rubia concluyó filosa, entre lágrimas furiosas: “Lloro porque me da bronca, son unos cínicos. Se miran haciéndose los buenitos y son una mier…”.