La frase de la hija de Agostina a su mamá en Gran Hermano que impactó en Furia

“Es re fuerte. A mí me llegó cuando le dijo que era fría”, le dijo la entrenadora a Cata, antes de que esta última vaya a abrazar a Spinelli.

Y Agostina expresó con emoción: “Ay, no puede decirle ‘yo también te amo’”. En ese sensible marco, Furia se acercó a su compañera, con quien protagonizó escandalosas peleas, y le dijo: “(Morena) es lo más. Me hizo acordar a mi sobrina”.

Sin saber que a Furia le había llegado que la joven diga que no exterioriza sus sentimientos, Agostina reparó en lo mismo que ella: “Morena es re fría, se los juro, chicos. Nunca me dijo algo así”.

A lo que Juliana le contestó: “Ay, a mí cuando te dijo ‘yo sé que soy fría, pero te tengo que decir esto’. Me dio un amor”.

Las emotivas palabras de la hija de Agostina en Gran Hermano

“Vos sabés que yo te amo. Te amo un montón. Sos la mejor del mundo. No existe otra como vos, jamás. Con tu valentía. Sos la mejor del mundo y te lo voy a repetir siempre porque yo sé que en general soy fría con vos, pero ahora el tenerte tan lejos me hace querer decirte todas estas cosas que nunca te dije”.

“Estoy muy contenta de tener la oportunidad de verte, Gracias Gran Hermano… Te admiro de una forma increíble. Espero que puedas estar mucho mejor, ¿sí? Porque te lo merecés. Vos te merecés todo lo lindo del mundo porque sos una buena persona, porque sos una persona con muchos valores. Y lo sabés. Vos sabés que sos una buena persona”.

“Sos una buena persona, y te lo repito. Sos una buena persona y espero que te quede adentro de la cabeza”.

“Te mereces puras cosas lindas en esta vida. No te mereces nada feo. No te mereces malos tratos de nadie. Te amo y me llenás el corazón de orgullo”.