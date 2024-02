La fuerte acusación de Beto Casella a Edith Hermida por su pelea con Eliana Guercio

Beto casella Edith hermida Eliana guercio captura.jpg

Ante esta situación, Beto Casella picanteó durante el aire de Bendita (El Nueve) a Hermida antes pasar el informe del escandalete del día y después de que la propia Edith se burlase de él por preguntarle a Lucía de Gran Hermano y su hermana gemela qué día cumplía años cada una.

"Son idénticas las chicas, Lucía de Gran Hermano y su gemela. Y uno que yo conozco les preguntó qué día nacieron", deslizó pícara la panelista. A lo que Casella contraatacó filoso: "Sabía que eran hermanas, pero dije 'por ahí se llevan un año'. Yo puedo equivocarme, ¿pero sabés qué? No hago echar gente…".

El ida y vuelta entre Beto Casella y Edith Hermida por Eliana Guercio

Fue allí cuando Edith Hermida se defendió asegurando: "Yo tampoco hago echar gente, soy un cuatro de copas", al tiempo que Beto Casella subió la apuesta. "Es verdad, no la hiciste echar, pero le hiciste algo feo como para ella se levante y se vaya", disparó.

Ante esto, la panelista aseguró no haber hecho "nada feo", mientras que Casella remarcó concreto que mientras que ella llegó al programa radial "Guercio se fue". En ese momento, intervino Tamara Pettinato sumando picante a la discusión. "Las cuatro de copas como Edith no pueden echar porque no tienen poder, pero sí te pueden hacer la vida imposible hasta que renuncies", deslizó como quien no quiere la cosa.

Beto Casella - cpatura Bendita.jpg

A esa altura, Beto Casella recordó filoso: "Cuando Guercio vino acá, Edith dijo 'nos aporta belleza, la señora'. Es como decir 'no tenés algo interesante ... Era innecesario'". Y disparó filoso que "algo parecido pasó en la radio".

Pero claro que Hermida volvió a defenderse visiblemente molesta, aunque intentando disimularlo. "Yo no tuve ninguna discusión con Eliana y me cae re bien. Seguramente tiene las puertas abiertas porque es un programa divino", concluyó firme.