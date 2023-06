La fuerte advertencia de More Rial en las redes, que anticipa una guerra atroz con su papá

Embed

En A la tarde compartieron al aire un mensaje, que Morena subió a sus historias en Instagram. En dicha publicación, la hija de Jorge Rial anticipa una batalla, que podría tener que ver con el vínculo con el periodista.

"Que lindo... que linda guerra viene", expresó la influencer en ese posteo. En el ciclo de Karina Mazzocco se animaron a aventurar que esas palabras refieren a sus diferencias con el conductor de Argenzuela.

Al parecer, a Morena no le cae nada bien la nueva pareja de su papá, María del Mar Ramón, y ese sería uno de los motivos de los conflictos entre ellos. "Ella nos llamó para avisarnos que estaba internado. Nos vimos y fue tenso", reconoció en el programa de Ángel de Brito. El tiempo dirá si el enfrentamiento entre ellos recrudece o las aguas se calman.

morena rial.jpg

La fuerte confesión de More sobre su papá Jorge Rial: "No tengo..."

More Rial estuvo en LAM y habló de todo con el conductor Ángel de Brito y las angelitas. Después de que su padre, Jorge Rial, haya estado internado en Colombia por haber sufrido un infarto, More se confesó en el ciclo de América TV.

La influencer estaba hablando sobre los cuidados que tiene Rial con su salud y cuando las panelistas quisieron saber sobre los cambios que había hecho en relación a los hábitos y la alimentación, ella reveló: "Te soy sincera estoy un poco distanciada, no te sabría decir. No tengo diálogo con mi papá".

Acto seguido, le preguntaron hace cuánto está distanciada del periodista y respondió: "Desde que vino de Colombia". "Con razón no me contesta (por Rial), porque le puse: '¿estás viendo a Morena?', y cri, cri, cri", dijo el conductor.

"No me peleé en Colombia, pero hay cosas que a mí no me gustan y hay cosas que a él no le gustan y no nos vamos a llevar bien", afirmó la mamá de Francesco. "Bueno, ¿a vos qué no te gusta?", le preguntó Yanina Latorre. "No lo voy a decir por la tele", le contestó.

Yanina insistió y le preguntó qué le enoja de él."O sea, vivimos peleando en realidad", dijo More. ¿Es muy celoso con vos?, indagó Marixa Balli. "No, en mi vida amorosa ya no se mete más. Desde el papá de mi hijo", le respondió.

More admitió que "siempre está a los tiros" con el padre. Y aseguró que ella se hace cargo de sus errores y que tiene "su vida". También recordó que se fue de su casa a los 17 años "por culpa de la (Agustina) Kampfer". "Me echó mi papá, por defenderla, porque yo no la saludaba, no la aguantaba". Después el tiempo me dio la razón. Tiene malas vibras (por Kampfer)", dijo More sin entrar en detalles sobre la relación con la ex de su papá.

Estefi Berardi volvió a preguntarle por la pelea con su padre: "¿Y no se pueden juntar a hablar de lo simple?". "No, te agradezco. No, nos llevamos. O sea, está todo bien, es el abuelo de Francesco. Si lo quiere ver lo va a ver", sostuvo.