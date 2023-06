La drástica decisión de Susana Giménez tras enterarse que Jorge Rial sería homenajeado en los premios Martín Fierro

Pero lo llamativo del caso se centra en la enemistad de Rial con los galardones, ya que se encargó de defenestrarlos públicamente durante varios años, así como ha faltado a las galas en las que recibió una nominación, o varias. Por eso originó un efecto sorpresa esta noticia.

PrimiciasYa pudo enterarse cuál fue la reacción de Susana Giménez al conocer esta versión. La diva, que mantiene un enfrentamiento con el ex Intrusos desde el año pasado por las duras declaraciones que él hizo por su vuelta al teatro en Uruguay, aseguró que no le gustaría que se haga ese homenaje y hasta dijo con humor que no iría a la ceremonia. "Si hacen eso, no voy", arrojó entre risas con gente de su entorno.

Además, este portal pudo saber que Susana no conducidrá los premios Martín Fierro, aunque en Telefe no descartan que haga una participación especial, y también decidió que este año ya no volverá a la televisión, recién lo hará en el 2024.

La tajante posición de Luis Ventura al ser consultado por el homenaje a Jorge Rial en los Premios Martín Fierro 2023

En Intrusos (América TV), Laura Ubfal adelantó que en Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) están evaluando la posibilidad de realizar un homenaje a Jorge Rial en la entrega de los premios Martín Fierro 2023.

"Se está evaluando un homenaje en los Martín Fierro a una figura amada y odiada, pero sin lugar a dudas una figura enorme de la televisión argentina: Jorge Rial", anunció la columnista.

Al ser consultado por el periodista Matías Vázquez para Pronto sobre esta información, Luis Ventura fue tajante. "Jorge Rial me da la impresión que es un nombre adentro de la televisión nacional, que bien puede estar invitado, tanto por el lado de APTRA como por el lado de Telefe", expresó el presidente de APTRA.

"A partir de eso, se entraron a tejer un montón de posibilidades donde se están armando homenajes a ciclos y personajes que hayan cumplido un aniversario o algo que tenga que ver con programación, con alguien que cumplió años, o con alguien que emblemáticamente signifique mucho para la pantalla... Es muy posible que se contemple la posibilidad, no de premiar a Jorge Rial, sí de premiar a un programa como Intrusos, que lleva 23 años en el aire", añadió.

"Desde tu óptica, ¿Rial se merece un homenaje?", le consultó Vázquez. "Sí, por su trayectoria, pero hoy por hoy no. No porque está fuera del mundo de la televisión abierta, no lo puedo premiar. Ahora, sin dudas, Jorge es un profesional del carajo. Eso no está en discusión. A lo mejor están en tela de juicio otras cosas, eso no", cerró.