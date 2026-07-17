Mario Pergolini sufrió un percance con su ropa y Rada sorprendió con una íntima revelación

La íntima confesión de Rada que sorprendió a Mario Pergolini

Ante el percance que contó Mario Pergolini con su pantalón, Rada recordó con humor al aire las operaciones que tuvo en su zona íntima y a qué se debió.

“Múltiples operaciones en los testículos. Me hice un retouch para que quede mejor. De pequeño tuve hidrocele, varicocele... Hernia inguinal, bilateral”, detalló el actor.

“Ah, varios problemas”, acotó con humor Pergolini. Y su compañero siguió con su desopilante relato: “Fue completo. Son como dos ositos cariñosos, una maravilla, no sabés la belleza de cómo quedaron".

"Cuando fui se sentó en un banquito e hizo este trabajo (haciendo la recreación de la consulta en un asiento). Es una cuestión médica, científica. Como el mecánico: se acercó al motor, escuchó y al toque dijo 'acá pasa algo' y al toque hizo el tacto. Los mostraría pero no estamos en horario", explicó Rada entre risas sobre esa experiencia. Y Mario Pergolini cerró: "¡Qué lindo programa, cuánta cultura!".