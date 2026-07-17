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Mario Pergolini sufrió un percance con su ropa y Rada sorprendió con una íntima revelación

El conductor Mario Pergolini detalló el percance de vestuario que tuvo antes de salir al estudio y dio pie a una sorpresiva confesión de Rada.

17 jul 2026, 08:00
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Mario Pergolini sufrió un percance con su ropa y Rada sorprendió con una íntima revelación

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Mario Pergolini abrió su programa Otro Día Perdido contando el percance con el vestuario que tuvo antes de salir al estudio referido al cierre de su pantalón, lo que derivó en las risas de todos y también en una sorprendente e íntima confesión de Rada.

“Disculpen que estoy así pero una vez que estoy con el cierre bajo, antes de llegar hasta acá (el estudio) no sabés la cantidad de gente que se me acerca y me dice ‘fijate el cierre’. Me está pasando eso”, admitió el conductor en el ciclo de El Trece.

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"Yo dije Mario está paqueteando múchisimo", agregó con humor Evelyn Botto. Y Mario Pergolini remarcó divertido: "Es más: el otro día la vestuarista, con una libertad total, me subió los pantalones así de golpe como diciendo, ¡pum, ajustátelo bien!”.

“Hoy tenemos un médico urólogo. ¿Te ha tocado ir al urólogo?”, le preguntó después el animador a su compañero Rada quien lo sorprendió con su íntima confesión: “Tengo múltiples operaciones en los testículos", dijo ante la risa del conductor por su declaración.

La íntima confesión de Rada que sorprendió a Mario Pergolini

Ante el percance que contó Mario Pergolini con su pantalón, Rada recordó con humor al aire las operaciones que tuvo en su zona íntima y a qué se debió.

“Múltiples operaciones en los testículos. Me hice un retouch para que quede mejor. De pequeño tuve hidrocele, varicocele... Hernia inguinal, bilateral”, detalló el actor.

“Ah, varios problemas”, acotó con humor Pergolini. Y su compañero siguió con su desopilante relato: “Fue completo. Son como dos ositos cariñosos, una maravilla, no sabés la belleza de cómo quedaron".

"Cuando fui se sentó en un banquito e hizo este trabajo (haciendo la recreación de la consulta en un asiento). Es una cuestión médica, científica. Como el mecánico: se acercó al motor, escuchó y al toque dijo 'acá pasa algo' y al toque hizo el tacto. Los mostraría pero no estamos en horario", explicó Rada entre risas sobre esa experiencia. Y Mario Pergolini cerró: "¡Qué lindo programa, cuánta cultura!".

     

 

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