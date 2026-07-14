La polémica declaración de Manuel sobre Zoe Bogach tras su salida de Gran Hermano

Ahí el conductor Santiago del Moro le recordó: "Tuviste el DAR por varias cosas. También dijiste que vos ibas a Gran Hermano a sacarte el mote del 'exnovio de...'".

"Para mí si te manipula una persona, sí, es porque te estás dejando manipular. A ver: Pinco me manipulaba un montón de veces para que le diera helado o para que hiciera tal cosa, y se lo permitía porque era Pincoya", dejó en claro el ex GH acerca de esa declaración que levantó polémica en el exterior.

"¿Pero no creés que quien es manipulado es una víctima?",insistió Tato. Y Manu comentó: "Sí, obviamente. Depende de si la intención termina siendo manipular, ahí lo que se juzga es la intención: si yo quiero ir a manipularte a vos, ahí sí".

"Pasa que si es manipulación, es con intención", retrucó Algorta. Y el último eliminado de Gran Hermano remarcó: "No, a veces estás manipulando y no te das cuenta. Movés hilos de cosas que no te das cuenta".

La drástica decisión de Zoe Bogach ante la eliminación de Manuel Ibero de Gran Hermano

Se conocíó qué hizo Zoe Bogach en un lunes convulsionado con su salida del streaming La Jugada de Telefe y la posterior eliminación de su expareja Manuel Ibero de la casa de Gran Hermano.

En ese contexto, la joven decidió que su cuenta de Instagram pase a modo privado y no público para que solo las personas que la siguen puedan ver el contenido que sube, en una drástica medida que sorprendió a sus 740 mil seguidores ya que suele compartir allí sus contenidos como generadora de contenido e influencer.

Esta decisión estaría vinculada a las críticas que recibió en las úlltimas horas y la magnitud mediática que tuvo su escandalosa salida del streaming de Telefe.