La tajante respuesta de Mirtha Legrand al ser consultada por Yago Lange, el novio de Juana Viale

En este contexto, Mirtha Legrand fue picante y sincera al referirse al nuevo noviazgo de su nieta, y en el marco del festejo por sus 97 años -23 de febrero-.

Juana Viale y su novio_ historia de Instagram.jpg

"¿Conoció a Yago, el novio de Juanita?", le preguntaron a la diva de los almuerzos. Y la respuesta de Mirtha Legrand fue por demás contundente: "No".

Y después fue consultada sobre la posibilidad de invitar al novio de su nieta a la mesa televisiva. “¿Lo invitaría a su mesa? Es un atleta olímpico”, le preguntaron a Chiquita.

Sin embargo, Mirtha Legrand no dudó con su firme respuesta: "No, no, porque no sé qué hace tampoco, no sé cuál es su actividad". Y además dejó en claro que aún no conoce en persona a Yago.

Mirtha 4.png

Mirtha Legrand contó el motivo por el cual Leo Messi nunca fue a su programa

Mirtha Legrand sorprendió al dar detalles de la conversación que su hija Marcela Tinayre tuvo hace unos días con Lionel Messi. En su programa, la diva se refirió al saludo que recibió del ídolo argentino y la relación que tiene con la mamá de él.

“Messi te saludó para el cumpleaños”, le recordó Costa a la conductora, quien explicó: “Sí, sí, porque mi familia estuvo en Miami, Marcela estuvo con él, se tomó fotos, dice que es un tipo adorable”.

“Marcela le dijo, ¿vas a ir al programa de mamá? y él le respondió ‘Sí, pero me da un poco de miedo’”, reveló Mirtha sobre el campeón del mundo y las posibilidades de que esté en su programa.

En La Noche de Mirtha, la Chiqui contó también cómo es el vínculo con Celia, la mamá de Leo Messi: “Celia es divina. Nos tuiteamos con ella”.

“Es amorosa”, agregó y luego contó que su nieto volvió a Argentina de su viaje a Miami y también estuvo con el futbolista: “Hoy lo vi a Nacho y me contó que también estuvo con Messi”.