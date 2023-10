La fuerte definición de Jorge Rial al comparar a sus hijas, Rocío y Morena

Por otro lado, Jorge se pronunció sobre la decisión de Morena de iniciarle un juicio a Silvina D'Auro. "No sabía nada. No sé en qué términos un juicio. Si ella siente que le tiene que hacer un juicio está en su derecho", opinó.

Embed

El cronista de Socios del espectáculo le comentó que Rocío podría ser testigo de ese juicio. "Según la noticia, Rocío sería testigo", advirtió el notero. "Yo no creo que Rocío se meta en eso", contestó el conductor.

Para sorpresa del periodista del ciclo de El Trece, el ex Intrusos lanzó una definición tajante sobre sus hijas. "Rocío es una chica muy bajo perfil. Estudia y trabaja. No tiene nada que ver con el perfil de Morena. Morena tiene un perfil más alto", expresó.

Al finalizar, el conductor reconoció que él está mucho más cerca de Rocío, mientras que con Morena mantiene un vínculo claramente más distante. "Hay una distancia prudencial y sana entre nosotros", concluyó.

Morena Rial reveló a quién fue a ver a la cárcel de Batán: ¿visita higiénica?

Morena Rial rompió el silencio y habló por primera tras haber sido filmada en la cárcel de Batán. “Le fui a llevar algunas cosas. Pero no es mi novio, no tengo novio. Es un amigo”, dijo en Bien de Mañana (El Trece).

“No estoy en pareja con nadie. Ni con él ni con ninguna otra persona… Y me parece de más que pongan su cara o sus datos. No tienen por qué hacerlo”, enfatizó Morena.

Luego, el panelista Pampa Mónaco le preguntó a Morena Rial: “¿Por qué el ingreso figura como concubina? ¿Tuviste que decir que sos la novia para que te dejen pasar?”.

Embed

Acto seguido, la hija de Jorge Rial le respondió: “En un servicio penitenciario solo pasan familiares o personas directas. No podés decir ‘soy una amiga, voy a pasar’”.

De invitado al ciclo de Fabián Doman, Guido Süller fue el más punzante con las preguntas a More: “Lo que todo el mundo dice es que una visita higiénica”.

Por último, Morena remarcó con firmeza: “No, chicos. Fuimos dos personas... Lo conozco hace mucho y es mi amigo”.