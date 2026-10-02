La pícara respuesta de Amalia Granata al guiño de Robbie Williams en su show: "Es que yo soy..."

Durante la entrevista, Pamela David le preguntó si el británico podría ser un "permitido" para ella. Granata le trasladó la consulta a su marido, Leonardo Squarzon, que respondió entre risas: "Sí, obvio".

Sin embargo, la diputada descartó cualquier posibilidad de revivir aquella historia y cerró con una íntima confesión: "Te digo la verdad, Pame, yo estoy entrando en la premenopausia, lo que menos ganas tengo es de ir a hacerle un mimo a otro. No tengo ganas con mi marido, menos a otro".

Con el humor como bandera, Granata dejó en claro que no hay revival a la vista, aunque la mención de Williams en el escenario volvió a poner su nombre en boca de todos. Habrá que ver si el cantante vuelve a nombrarla en lo que resta de su paso por el país.

¿Qué dijo Robbie Williams en su show en Movistar Arena?

Robbie Williams volvió a la Argentina después de 20 años y, durante el primero de sus tres shows en el Movistar Arena, recordó una vieja anécdota que lo une a Amalia Granata. Desde el escenario, el cantante de Angels lanzó: "Perdón por los 20 años que pasaron. ¿Saben que me encontré con una fan con la que me acosté la última vez? No es la que ustedes creen". La frase fue relacionada de inmediato con la mediática.

El comentario no pasó inadvertido por lo que había ocurrido horas antes: Granata había sido vista ingresando al Hotel Faena, en Puerto Madero, donde se hospeda Williams, según difundió la periodista Nazarena Di Serio. Sin embargo, no habría ido a verlo, sino a asistir al cumpleaños de Mariana Gallego, esposa de Mauricio D'Alessandro. Aun así, la coincidencia alcanzó para que la vieja historia entre ambos volviera a escena.