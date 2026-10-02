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La pícara respuesta de Amalia Granata al guiño de Robbie Williams en su show: "Es que yo soy..."

Amalia Granata reaccionó después de que Robbie Williams volviera a recordarla en pleno recital y aclaró qué pasó realmente en el hotel Faena.

2 oct 2026, 10:30
La pícara respuesta de Amalia Granata al guiño de Robbie Williams en su show: Es que yo soy...
La pícara respuesta de Amalia Granata al guiño de Robbie Williams en su show: "Es que yo soy..."
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La pícara respuesta de Amalia Granata al guiño de Robbie Williams en su show: "Es que yo soy..."

El regreso de Robbie Williams a la Argentina reavivó su recordada historia con Amalia Granata. Más de dos décadas después de aquel encuentro, ambos coincidieron en el hotel Faena y enseguida surgieron versiones sobre un posible reencuentro. La situación tomó más fuerza cuando el cantante británico hizo una referencia al tema en pleno show. Ahora, la legisladora decidió contar qué ocurrió en realidad y cómo quedó su relación con el artista.

En diálogo con Nuevo Día, el programa de Ciudad Magazine, la diputada explicó que su paso por el hotel donde se hospeda Williams tuvo otro motivo. "Yo ayer tenía un cumpleaños, de la doctora Mariana Gallego en el Faena al mediodía, un almuerzo de mujeres. Ahí vi que estaban las chicas en la puerta y me acerqué a saludarlas, pero nada que ver", aseguró.

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Lejos de incomodarse, Granata se tomó con humor el guiño del cantante. En una nota con Desayuno Americano, lanzó con picardía: "No sé, no me suelta. Recién agarré el teléfono y vi una parte, pero no sé por qué no me suelta. Inolvidable soy".

También recordó que el vínculo no terminó después del famoso episodio en Buenos Aires. "Después de lo que pasó en Buenos Aires, yo estuve en la casa de él en Estados Unidos. Lo fui a ver a su casa en Beverly Hills", relató. Además, contó que Williams volvió a mencionarla en un recital en Chile: "Él después fue a Chile y en un recital me dedica una canción, que grita mi nombre". Y reconoció: "Pero no me esperaba que ayer, después de 25 años, me vuelva a recordar".

Durante la entrevista, Pamela David le preguntó si el británico podría ser un "permitido" para ella. Granata le trasladó la consulta a su marido, Leonardo Squarzon, que respondió entre risas: "Sí, obvio".

Sin embargo, la diputada descartó cualquier posibilidad de revivir aquella historia y cerró con una íntima confesión: "Te digo la verdad, Pame, yo estoy entrando en la premenopausia, lo que menos ganas tengo es de ir a hacerle un mimo a otro. No tengo ganas con mi marido, menos a otro".

Con el humor como bandera, Granata dejó en claro que no hay revival a la vista, aunque la mención de Williams en el escenario volvió a poner su nombre en boca de todos. Habrá que ver si el cantante vuelve a nombrarla en lo que resta de su paso por el país.

¿Qué dijo Robbie Williams en su show en Movistar Arena?

Robbie Williams volvió a la Argentina después de 20 años y, durante el primero de sus tres shows en el Movistar Arena, recordó una vieja anécdota que lo une a Amalia Granata. Desde el escenario, el cantante de Angels lanzó: "Perdón por los 20 años que pasaron. ¿Saben que me encontré con una fan con la que me acosté la última vez? No es la que ustedes creen". La frase fue relacionada de inmediato con la mediática.

El comentario no pasó inadvertido por lo que había ocurrido horas antes: Granata había sido vista ingresando al Hotel Faena, en Puerto Madero, donde se hospeda Williams, según difundió la periodista Nazarena Di Serio. Sin embargo, no habría ido a verlo, sino a asistir al cumpleaños de Mariana Gallego, esposa de Mauricio D'Alessandro. Aun así, la coincidencia alcanzó para que la vieja historia entre ambos volviera a escena.

     

 

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