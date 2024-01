La furia de Nicole Neumann: "No me gusta que se joda la casa que dejo para mis hijas"

Y ahora, Nicole manifestó su enojo al describir lo que considera injusto y reprochable, tal como el frasquito de plástico vacío que se encontró tirado en la arena, en medio de un paseo por la playa.

“¿¿¿Por qué yo tengo que andar levantando la basura ajena??? ¡¡¡Ah, sí, porque no me gusta ver que se caguen y ensucien y contaminen el planeta y sus habitantes, y que se siga jodiendo la ‘casa’ que dejo a mis hijas!!!”, arrojó con todo Nicole contra quienes ensucian y no son capaces de tirar los desperdicios donde corresponde.

Nicole Neumann

Después de haber anunciando el esperadísimo embarazo durante su fastuosa fiesta de casamiento en diciembre pasado, Nicole Neumann y Manu Urcera descansan en Punta del Este, donde pasarán una buena parte del verano y verán crecer la pancita de la modelo a orillas del mar, en un ambiente más que relajado.

Claro que la modelo ya contó que el bebé que esperan con el piloto para mayo será un varón, por lo que resultó inevitable para la mamá de Indiana, Allegra y Sienna Cubero comenzar a fantasear cómo vivirá la familia la llegada del nuevo integrante que vendrá a coronar su nueva y anhelada familia.

Así, en una entrevista con la revista Para Ti, Nicole sorprendió abriendo su corazón al referirse a Urcera como futuro padre: “Lo imagino muy apegado, pero a la vez muy osado, y yo que soy demasiado cuidadosa... Él es todo extremo… Pero muy cariñoso. Veremos... La realidad es que uno imagina cosas y dice ‘voy a hacer esto o aquello de tal manera’ y cuando tenés a tu hijo en tus brazos, todo cambia, todo lo hacés distinto, ¡quedas derretido a sus pies!”.

Claro que la modelo también confió sus sensaciones al llevar en su vientre el primer hijo del piloto, teniendo presente el peso familiar de los Urcera, al ser su marido el heredero del clan. "La panza salió muy rápido... Pero también con una sensación muy linda como de ‘el primero’ al ser primer hijo de Manu y toda su ilusión”, concluyó tan feliz y enamorada como ansiosa por tener en sus brazos al nuevo integrante de la familia. Pero para eso, deberán esperar hasta el mes de mayo próximo, casualmente el mismo mes en el que nació Luca, el hijo de su ex -Fabián Cubero- y Mica Viciconte.