La furia de Rusherking al leer duras acusaciones en las redes: "No me puedo defender"

Luego admitió como eso lo hacia sentir y expresó: "Hoy me levanté totalmente bajado, triste. Sé que esta historia no va a cambiar nada, creo que ya está todo totalmente podrido en la sociedad en ese sentido, pero bueno, por lo menos saben lo que pienso".

"Otra cosa que me pasa a mi, es lo de las noticias falsas que inventan y dicen sobre mi, pero que yo no me puedo defender. Que ando con una, que le soy infiel a otra, que ando con la mejor amiga, pero a su vez ando con cuatro más", soltó.

Finalmente ejemplificó con un hecho que le ocurrió estando junto a su nueva novia, Angela Torres, y contó: "Ayer fuimos con Angelita a comer una hamburguesa, y siempre subimos tiktoks, yo le digo a ella en una parte '¿me dejas terminar de contar?' Obviamente como chiste porque nos boludeamos todo el día, y la gente ya empezó con que soy un agresivo y un violento".

"Yo jamás seria violento con nadie, porque no son los valores que me enseñaron ni la educación que me dieron. Pero son cosas de las que no me puedo defender entonces si alguien ya piensa eso sobre mi, es como que ya soy un violento. Me da mucha bronca", finalizó indignado.

Embed

Rusherking mostró un video íntimo sobre su romance con Ángela Torres

Hace unos días, Ángela Torres y Rusherking confirmaron su noviazgo luego de mostrarse en el recital de Luis Miguel. Aunque evitaron hacer declaraciones, fue la primera vez que se los vio juntos en un evento.

En sus redes sociales, el cantante subió un video, que deja en evidencia que comparten momentos de mucha intimidad. El fin de semana lo pasaron juntos, a juzgar por la grabación que colgó el artista.

Embed

Rusherking mostró a su novia en el living, relajada y concentrada, con sus auriculares. Según contó el muchacho de Santiago del Estero, Ángela Torres estaba escuchando parte de la banda sonora de Rent, el música que pronto protagonizará en Buenos Aires.

"Angelita concentrada, ensayando para Rent”, escribió el ex de La China Suárez en el posteo, donde aparece la sobrina de Diego Torres. Al final de la frase, un corazón, que denota que las cosas van por buen camino.