La gran jugada de Mauro hizo que una participante quede eliminada de Survivor Expedición Robinson

Una vez que todos los participantes sufragaron, el conductor Marley les preguntó a los jugadores si alguien tenía y quería usar el Ídolo de inmunidad. Mauro levantó la mano y reveló: “Siento que podría jugarlo en mí, pero tengo la esperanza de que lo hayan votado a él. Lo juego en Baltasar”.

Mauro tenía razón: Baltasar recibió cinco votos, mientras que él solo uno. Malena Kerschen, en tanto, obtuvo tres votos y se convirtió en la última eliminada del reality.

“Tambaleamos a lo último. Estaba el ídolo y el voto doble”, le dijo Malena a Marley. “Pero no hubo voto doble”, le aclaró el presentador. “Ah… bueno, fue un amague entonces”, dijo la flamante eliminada.

Ahí, Malena contó cuál había sido el plan de su grupo. Iban a ir con tres votos para Mauro y otros tres para Baltasar, pero decidieron cambiar a último momento por lo que había visto Martina. “Eran mis medias”, explicó Balta. “Y bueno… fue una jugada que salió bien”, expresó Malena.

“Mauro fue el cerebro y el pendejo fue el que sacó las medias, haciéndose el gracioso con su risa diabólica. Pero bueno, me tenía que ir, ya está. Nunca le saqué la ficha a Balta de si es o se hace, me voy con la incógnita”, reflexionó Malena durante su entrevista individual.

¿Nueva alianza? El impensado acercamiento entre Aixa y Malena en Survivor Expedición Robinson

En Survivor Expedición Robinson (Telefe), el jugador Martín 'Colli' Collante ganó este jueves un beneficio y se lo cedió a Aixa Legarreta y a Malena Kerschen. El premio consistía en dinero colombiano para comprar lo que quieran en la civilización, la aldea de Capurganá.

En el lugar, las chicas se dieron varios gustos: compraron ropa, comida y hasta una rasuradora. Allí, mientras comían, Aixa y Malena hablaron de todo.

"Pero háblennos, no nos dejen solitos. A veces estoy ahí sentada con Balta y Mauro... y si bien los quiero a los chicos no es mi....", le recriminó Aixa a Malena. Inmediatamente, la diseñadora de indumentaria se rió ante el pedido de la circense y completó su frase: "Círculo de pertenencia".

"Claro, no nos dejen tirados. Por más que me quieran echar mañana, tratá de sociabilizar conmigo, si podés. Si te caigo mal, no", expresó Aixa con una actitud casi lastimosa.

"Pero acercate, boluda", le respondió entre risas Malena.

Luego, en la entrevista individual, Aixa reflexionó sobre sus posibilidades en el juego: "Me doy cuenta de que tengo otras opciones en mi juego que pueden ser al lado de Male".