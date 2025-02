La hermana mayor de Mauro Icardi mintió y se cruzó feo con Marcela Tauro y Karina Iavícoli en Intrusos

"Claramente quisiéramos que no se expusiera todo porque hay muchos niños en el medio. Wanda va a ser familia toda la vida, es la madre de mis sobrinas. Ellos son adultos", agregó la hermana del futbolista, quien será candidata a concejal en Rosario.

"Están retomando su camino cada uno: Mauro con la China y Wanda con Elian", dijo sin entrar en detalles de la interna entre su hermano y la ex mujer.

"Mi hermano vino hace un par de años la última vez pero nunca dejó de hablar con mi papá ni nosotros", aseguró Aldana sobre el vínculo del futbolista con la familia.

Luego, al ver que Aldana evitaba entrar en detalles sobre la situación familiar y desmentir estar peleados, Marcela Tauro le marcó: "Tu familia lo expuso para afuera. Te digo una cosa: si vos querés ser política tenés que tener empatía con la gente y decir la verdad". Y ella retrucó: "De eso hablan Mauro y Wanda, yo no".

"Disculpame pero a nadie le importa tu proyecto (político)", le dijo indignada Karina Iavícoli ante la postura de la hermana de Icardi en la entrevista.

"Amalia Granata le va brillante en Rosario, camina la calle y aparte opina de todo", le dijo Tauro. "Cada uno utiliza su popularidad como cree que es correcto", contestó Aldana.

Y luego tras dar por finalizada la entrevista, añadió: "La gente tiene que ver esto también, tiene que decir la verdad, años de mentiras de políticos tuvimos, basta".

"Es una irrespetuosa, me torea al aire. Te colgás de tu hermano porque sino no la conoce nadie a Aldana Icardi. Yo si tengo una ex cuñada que trata así hermano saco el pecho por él", arremetió Iavícoli muy enojada con la actitud de la hermana del futbolista en la nota.

Mauro Icardi y La China Suárez explotaron con un mensaje letal contra Yanina Latorre: "Jamás arreglaría..."

En las últimas horas, Mauro Icardi y la China Suárez explotaron en Instagram con un descargo feroz contra Yanina Latorre, en pleno conflicto del jugador con su ex, Wanda Nara.

"El nivel de obsesión de esta señora no es normal. Todos los días una mentirita nueva", comienza diciendo la actriz en el posteo que le dedicó a la angelita.

Aunque no nombra a la panelista, la China hace referencia al juicio que le inició años atrás. "Después tu abogada llama al mío para pedirle, por favor, que arreglemos así no vamos a juicio", advierte.

Desafiante, la actriz remarca que no tiene intenciones de llegar a un acuerdo con Yanina: "Jamás voy a arreglar nada con vos. Voy a ir hasta lo último. Así tenga que esperar. Voy y yo sabemos que mi juicio no es solamente por hablar de mi vida".

En otra parte de su descargo, la China hace una dura acusación contra la angelita: "Por tu culpa tuve más de un intento de entradera en mi casa, con mis tres hijos. Te encargaste de mentir con la cifra, repetiste hasta el cansancio mi dirección y el colegio al que iban a ir mis hijos, la cuota, etc".

En simultáneo con el posteo de su pareja, Mauro Icardi también escribió un mensaje dedicado para Yanina Latorre. El jugador se indignó porque la panelista subió una foto de la actriz luciendo una bata y dijo que esa prenda pertenecía a Wanda Nara.