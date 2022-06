La hija de una importante figura de una banda de rock rebotada en La Voz Argentina 2022

Wayra Iglesias madre y hermano.jpg Wayra Iglesias, hija del bajista de La Renga, se presentó en La Voz Argentina 2022 acompañada por su madre y su hermano.

"Me crié en un entorno muy musical, literalmente desde la panza. Un día antes de tenerme, mi mamá estuvo en un ensayo" contó de entrada, para luego revelar "Mi papá es bajista de una banda de rock, La Renga. Siempre quise hacer esto, desde chica que iba a los shows de papá y yo quería eso, no sabía como conseguirlo pero lo quería".

Embed

En tanto, Iglesias confió "Soy fan de este programa, quiero festejar que estoy acá" antes de concretar su audición, en la que tras la interpretación que le jugó una mala pasada cantó 'What's Up?' de 4 Non Blondes, a pedido del jurado.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Voz Argentina (@lavozargentina)

Quién es Polina Piskova, la rusa que enloqueció a todos La Voz Argentina 2022

El domingo comenzó la cuarta temporada de La Voz Argentina 2022 en la pantalla de Telefe, de la mano de Marley en la conducción y el verborrágico jurado compuesto por Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner, Lali Espósito y Mau y Ricky Montaner, que le ponen mucho ritmo al reality. En sólo tres emisiones muchos fueron los participantes que asombraron no sólo por su voz, sino por sus particulares historias de vida. Y anoche no fue la excepción, dado que cuando apareció Polina Piskova interpretando 'Seven Nation Army' de The White Stripes enloqueció a todos.

polina piskova 1.jpg Polina Piskova, la participante rusa que audicionó e ingresó a La Voz Argentina 2022.

Se trata de una joven modelo y cantante rusa de 26 años nacida en Moscú, que vivió en Canadá y la vida luego la trajo hasta Córdoba donde vive desde hace seis meses. “Me mudé con mi familia a Canadá a la edad de 13 años. Mis papás eligieron ese país para darnos a mí y a mi hermana un futuro con más educación. Hoy en día, hablo cuatro idiomas. Fue muy formativo, pero no era tan cálido como había sido mi infancia” contó Polina ya en el video presentación antes de que tanto Ricardo como Mauy y Ricky Montaner y Lali Espósito pulsasen su botón para aprobar su ingreso al reality.

“Tienes muchísimo talento para ofrecer. Tienes que seguir cantando y dejar que la gente te escuche”, fueron las palabras de Ricky Montaner hacia Polina tras su presentación. Mientras que Lali tras pedirle que interprete otra cosa le aseguró “Muero por vos, vení a mi equipo”, después de escucharle cantar en ruso.

Por último, Ricardo Montaner aludió a su nacionalidad y le dijo “Valoro tu valentía. Eres una extraordinaria cantante y se nota que tienes una luz interior. Siento que la música te da el derecho de levantar la mano en señal de libertad”, en clara referencia a la guerra entre Rusia y Ucrania. Así, después de los intentos de cada jurado por conquistarla para su equipo, Polina optó por elegir el team de los venezolanos Mau y Ricky para ir por la gloria esta edición de La Voz Argentina 2022.