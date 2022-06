El drama del participante de La Voz Argentina 2022 tras contagiarse de coronavirus

Pero este año tuvo la revancha. Ya recuperado, Hugo se puso en contacto con la producción del ciclo y avisó que ya estaba en condiciones de volver a presentarse, y así fue.

El hombre se presentó con su guitarra y volvió a deslumbrar a todos, Lali volvió a tomarlo en su grupo y tuvieron una cálida charla sobre el escenario.

“Él es Hugo, él estaba en La Voz Argentina, él pasó esta instancia por eso está marcado que es de mi Team, porque yo lo había elegido. Es muy emocionante que Hugo esté acá, él no pudo seguir en el programa después de que había sido elegido en el Team Lali”, expresó la jurado.

La Voz Argentina 2022: la sorpresa de Marley al reconocer un ex Operación Triunfo

Hace unos días se observó la presencia de un ex integrante de Cebollitas, Leonardo Centeno, en La Voz Argentina 2022. El joven había interpretado a Hipólito en la recordada tira infantil.

Ahora, un ex integrante de Operación Triunfo 3 (2005-2006) se hizo presente en La Voz Argentina 2022 y Marley lo reconoció. Curiosamente, ese reality también lo animó él por la pantalla de Telefe.

Se trata de Adrián Ocampo, quien llegó al reality sumándose al team de Ricardo Montaner y el conductor destacó lo bien que cantó I was born to love you de Queen.

"¡Yo lo conozco! Estuvo en Operación Triunfo, claro. De ahí lo conozco", exclamó Marley al darse cuenta de quién se trataba.

“¡Felicitaciones! ¿Cómo estás, tanto tiempo? ¡No lo puedo creer! Le estaba preguntando a ellos todo de voz y de repente veo en el monitor y le digo ‘¡lo conozco!’”, expresó el conductor en charla con Ocampo.

“¿Sabés que cantás diez veces mejor que lo que cantabas en la época de Operación Triunfo? Pasó década y media o más pero es impresionante lo que cantás ahora. Cantabas bien entonces, pero ahora es otro nivel”, lo elogió el conductor.