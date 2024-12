La historia detrás de la furia de Mirtha Legrand con Moritán: "Enojo añejo"

"Le quiero pedir disculpas, no estaba en mi ánimo discutir con él, pero no sé qué me pasó. Me salió a relucir una cantidad de cosas que yo había leído que me habían molestado. Pero bueno, le pido disculpas”, explicó muy reflexiva y reconociendo su equivocación.

En el programa Intrusos, América Tv, se profundizó sobre el pedido de disculpas público de la conductora al ex de Pampita y Karina Iavícoli dio detalles de dónde proviene la bronca Legrand con Moritán, que involucra a alguien muy querida por ella.

"Estuvo punzante y para mí no le tenía que haber pedido disculpas, creo que a Chiquita le dolió más el afuera, fue una gran entrevista", observó la panelista.

Y reveló sobre la molestia de Mirtha con Roberto: "¿A quién se remonta el enojo? A una persona que la Chiqui adora con el alma, Juana Viale. ¿Ustedes se acuerdan que Moritán tuvo un romance con Juana Viale antes de Pampita? Se dijo no, es así".

"Parece ser que Moritán no se habría portado del todo bien y a Mirtha, como buena abuela que es, le quedó anclado ese enojo. Había un enojo añejo", continuó la periodista.

Y cerró: "Tiene que ver con ese romance breve que tuvieron en el pasado Juana Viale y Moritán".

El particular posteo de Roberto García Moritán luego de las disculpas de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand y Roberto García Moritán protagonizaron un gran escándalo al aire en la visita del ex de Pampita a su mesa, donde la conductora lo cuestionó por lo que fue el tan comentado final del matrimonio con la modelo.

En ese sentido, ante la polémica que se generó, la conductora abrió el sábado su último programa de 2024 de La noche de Mirtha refiriéndose al terrible cruce que tuvo en su mesa con Moritán y le pidió disculpas al aire.

“Quiero comentarles algo. En el último programa tuve un entredicho yo, porque la otra persona no dijo nada desagradable, con Roberto García Moritán", precisó la conductora del Trece.

Y reconoció sobre su accionar en pleno aire: “Me salió a relucir una cantidad de cosas que yo había leído que me habían molestado. Pero bueno, le pido disculpas".

Lo cierto es que tras escuchar las palabras conciliadoras de Mirtha Legrand, Roberto García Moritán reaccionó desde las redes sociales con un particular posteo.

Lejos de agrandar la polémica, el ex de Pampita subió una tierna imagen recostado y abrazado con su hija Ana, fruto de su amor con la modelo.

"Hasta mañana", expresó Moritán en la postal con su hija en plenas vacaciones en Punta del Este, dejando ya en el pasado por completo el entredicho al aire con Mirtha.