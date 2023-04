La incómoda reacción de Luciano Castro cuando le preguntaron por la separación de Sabrina Rojas y el Tucu López

Arrepentido de su accionar, horas después el Tucu reconoció en Intrusos (América TV) estar triste y pasándola mal, así como también sus intenciones de recomponer la relación, en la que incluso este verano hablaron de tener hijos juntos para consolidad la pareja y transformarla en una familia con todas las letras.

Pero como si faltase alguna voz en esta crisis sentimental, los Socios del espectáculo buscaron la palabra de Luciano Castro, papá de los dos hijos de Rojas: Fausto y Esperanza.

Como era de esperar, reticente a hablar de cuestiones privadas, el actor no ocultó su incomodidad ante la consulta: "Yo no opino de eso porque no me corresponde" se limitó a declarar, para inmediatamente saludar al cronista y retirarse para evitar cualquier repregunta.

La tercera en discordia entre Sabrina Rojas y El Tucu López confirmó lo que todos sospechaban: "Estuvimos en..."

Tras estallar la noticia de la separación de Sabrina Rojas y el Tucu López, con la confirmación de la propia modelo a través de una conversación de chat con la periodista Nancy Duré, se dijo que la ruptura se desencadenó por una supuesta infidelidad. El locutor habría estado en un boliche en Carlos Paz con una joven.

Así, el martes pasado en Socios del espectáculo habló la mujer en cuestión, Damaris Cané. “¿Intimaste con el Tucu López después de verlo en el boliche la semana pasada?”, le preguntó Rodrigo Lussich. "Solamente estuve en Zebra”, precisó la invitada, en referencia a una disco de Córdoba.

“Pero hay testigo que los vieron a los besos. Unos besitos hubo”, acotó Adrián Pallares. "No hablamos demasiado, solo estuvimos tomando unos tragos juntos en grupo”, mencionó la invitada.

En tanto, añadió: “Él se puso con otro amigo donde yo estaba ubicada y así fue llevándose la conversación. No sabía quién era, hasta que la amiga con la que fui me dijo ‘es el Tucu’. Ahí se me acercó, me dijo unas palabras y me ofreció tomar de su vaso”.