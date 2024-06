La incomodidad de Florencia por un posibe embarazo: qué pasó con Nicolás en Gran Hermano

Florencia Regidoy y Nicolás Grosman dan el consentimiento - GH2023.jpg

Así, cuando Pía Shaw disparó picante: "¿Es cierto Florencia que tuviste miedo de estar embarazada adentro de la casa?", Flor lo negó de plano aunque el rostro se le desfiguró. Acto seguido, sobre el atraso que tuvo, explicó que cuando tuvieron "la actividad de las toallitas", dijo que "eran los nervios del cambio del lugar".

"Aparte, cuando me hice los estudios (de sangre), no habíamos estado todavía", agregó contundente la exparticipante, mientras Gastón Trezeguet bromeó irónico asegurando que "el único retraso de Florencia fue en ir a la ducha".

Picante cara a cara entre Florencia y Lucía por Nicolás de Gran Hermano: "Vamos a ver a quién elige"

Después del pésimo momento que vivió Florencia Regidor con el ingreso de Lucía Maidana a la casa de Gran Hermano 2023 (Telefe) durante uno de los "Congelados", al presenciar cómo la salteña le decía a su chico, Nicolás Grosman, que lo esperaba afuera, ahora las dos chicas -ambas fuera de juego- tuvieron una cara a cara en vivo.

Todo ocurrió durante la emisión de Cortá por Lozano, donde su conductora Verónica Lozano fue precisamente quien medió entre ellas.

"Está Florencia y está Luchi que, con esa carita, dijo ‘lo espero afuera a Nico’", dio el puntapié inicial la conductora de Telefe. Y acto seguido, Maidana lanzó sin filtro: "Bueno, veremos qué elige", a lo que Flor respondió picante: "Sí, lo que no sabes es que yo vi los programas antes de entrar y sé por quién lloraba Luchi antes de entrar".

Florencia Regidor, Nicolás Grosman y Lucía Maidana.jpg

Así, frente a la consulta de Lozano a Lucía de si le gusta o no Nicolás, la exhermanita salteña se sinceró. "No, me parece un pibe muy lindo. De verdad, me parece un pibe muy lindo. Yo con él, lo dije en la casa, yo con los pibes no me llevaba tan bien, por un tema mío, y Nico me dio un pie a que confíe en los hombres y que me lleve muy bien con los hombres", argumentó.

Y cuando Vero Lozano le preguntó directa si le daría un beso, una vez más Lucía marcó su posición. "Sí. Pero si está con Flor, no. Antes de que entre ella, le di un abrazo y le dije ‘te espero afuera’. Y se lo quise decir de nuevo, pero como amigo", explicó.

En ese momento, Florencia admitió que Nico "tiene muchas ‘pretendientas’", y que "está perfecto". "Igual, yo te daba celos. Admitilo", disparó picante Lucía ante lo cual Regidor confesó: "Sí, obvio que lo voy a admitir. ¿A quién no le daría celos si una persona entra y le dice ‘te espero afuera’ si está conmigo en la casa’? Yo le dije a Nico ‘si te gusta Luchi, todo bien, pero decímelo’. Y tampoco me lo decía".