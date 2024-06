Revelan la maldición que cayó sobre Florencia Regidor y que la dejó fuera de Gran Hermano

Esa prenda fue utilizada por varias participantes que luego fueron eliminadas de la casa, tal es el caso de Catalina Gorostidi, Sabrina Cortez, Agostina Spinelli, Paola Méndez y Zoe Bogach.

En el video mostrado al aire se ve cómo todas las participantes lucieron esa vestimenta al ingresar al confesionario en momentos claves y curiosamente quedaron eliminadas al poco tiempo del reality.

La última víctima de la maldición del vestido blanco fue Florencia Regidor, al utilizarlo días antes de la gala en la cena de nominados, y luego la joven de Lomas de Zamora perdió en una definición bastante ajustada con Furia.

Incluso, quien habría detectado este particular detalle fue Juliana Scaglione, quien en charla con sus compañeros remarcó: "¿Se acuerdan del vestido blanco? Nunca me lo dieron", dijo haciendo un gesto que estaba haciendo las cosas bien al no lucirlo.

¿Coincidencia en las eliminaciones o hay algo detrás del vestido blanco que causa terror en Gran Hermano?

vestido blanco gran hermano 1.jpg

Gran Hermano: la curiosa reacción de la novia de Martín Ku después de que Emma contó que tuvo sexo con él

Emmanuel Vich causó un gran revuelo en las redes sociales en las últimas horas al contarle a Nicolás Grosman que tuvo sexo con Martín Ku en Gran Hermano 2023, Telefe.

Lo cierto es que luego se supo que todo se trató de una misión que tenían en conjunto Emma y el Chino para hacerles creer al resto de sus compañeros que había pasado eso.

La jugada apuesta en acuerdo con el Big era para que puedan comer sushi y el menú sería cocinado por el uruguayo Bautista Mascia como especialista.

“Queremos inventar una historia muy fuerte, como que nosotros tuvimos una relación adentro de la casa hace un mes y que pasó algo. Queremos a cambio que podamos cocinar sushi con Martín y Bauti que sabe cocinar”, plantearon Emma y el Chino en el confesionario.

Lo cierto es que en medio del gran revuelo que había generado la confesión hot del estilista, el medio Pronto se contactó con Marisol, la novia de Martín Ku.

“Es una misión: que todos se lo crean para que les den sushi”, dijo la novia del Chino en medio de las repercusiones por lo que contó el cordobés y cerró preguntándose entre risas: “¿Pero te imaginas?”.