La increíble coincidencia que descubrió Mica Viciconte con otra famosa: la foto que lo comprueba

La panelista de Ariel en su salsa quedó sin palabras al descubrir otra famosa tiene exactamente el mismo tattoo que ella: la imagen de cinco pájaros volando en el antebrazo.

El motivo de ese tattoo tiene un significado especial para la pareja de Fabián Cubero ya que se lo hizo junto con su hermana Lara y su madre Marcela en Mar del Plata como símbolo de unión entre las tres.

Desde su cuenta de Instagram, Viciconte compartió la curiosa coindicencia que la une a Aicega al darse cuenta que tienen el mismo tatuaje en el brazo.

"A continuación les voy a mostrar con quién grabé hoy! ¿Y adivinen qué nos une entre esa persona y yo? Un tatuaje. El mismo tatuaje y en el mismo lugar", comentó Mica en sus historias.

Y luego compartió la foto con Magui exhibiendo el mismo tattoo: "¿Esto es una señal?", expresó mencionando en la red social a la ex deportista.

En tanto, Aicega explicaba que su tatuaje no tiene un significado especial: "En mi caso no fue con nadie de mi familia sino que me gustó el diseño y me lo hice", contó.

Tremenda coincidencia.

El video de la exigente rutina de ejercicios de la mamá de Mica Viciconte a los 65 años

Se sabe que Mica Viciconte y su pareja Fabián Cubero son fanáticos del entrenamiento y suelen cuidar su cuerpo, compartiendo en las redes los ejercicios y tips que implementan.

En este sentido, la panelista sorprendió a sus seguidores de Instagram al mostrar el fuerte entrenamiento que sigue su madre, Marcela, a los 65 años.

Mica subió un video donde muestra una serie de movimientos físicos que realiza su mamá bajo las órdenes de su entrenadora, Lara Viciconte.

“Les presento a mi mamá @marcelaperriere, 65 años”, comenzó Viciconte su mensaje en las redes mientras su mamá hacia los movimientos aeróbicos.

Y luego la madre de Luca remarcó sobre la importancia de cuidar el físico a nivel de salud: “Lo importante de entrenar y los beneficios que trae”.

Cabe recordar que Mica es fanática del entrenamiento hace años y saltó a la fama por su experiencia en el ciclo Combate, donde hacían distintos juegos con mucha destreza física.

Familia de deportistas.