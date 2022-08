La indirecta de Wanda Nara tras la llegada de su ex empleada, Carmen, al país

Wanda e Icardi en Ibiza con las nenas.jpg Wanda Nara junto a su marido, Mauro Icardi, y sus hijas -Francesca e Isabella- por estas horas están en Ibiza.

Si bien la realidad es que por el momento la ya famosa ex empleada de la mediática y el futbolista no dijo nada comprometedor para la mayor de las Nara, Wanda desde sus vacaciones en Ibiza junto a su marido -del que está claro que no tiene pensado divorciarse, ni mucho menos- y sus hijas optó por disparar una sutil indirecta dando a entender nada le interesa menos que lo que pueda llegar a decir Carmen a esta altura de las cosas.

Con una selfie recostada en bikini rosa y negra desde su nuevo descanso en Ibiza, Wanda Nara se limitó a declarar "El ruido del mar es sólo lo que quiero escuchar", para quien quiera saber por estas horas qué es lo que piensa sobre el posible nuevo dolor de cabeza que su ex empleada pueda llegar a generarle al contar intimidades varias de la familia Nara Icardi.

Wanda Nara posteo ruido del mar.jpg La indirecta de Wanda Nara a hora del regreso de su ex empleada, Carmen, a Argentina luego del escándalo.

El drama de Carmen, la ex empleada de Wanda Nara, al llegar a la Argentina

Tras la repercusión que tomó el tremendo audio que le envió Wanda Nara a su por entonces empleada Carmen, donde hablaba del trámite de divorcio de Mauro Icardi, este martes la señora que trabajó con la empresaria llegó a la Argentina.

Abordada por las cámaras de Mañanísima, Ciudad Magazine, Carmen reconoció que tuvo un percance apenas pisó suelo argentino ya que perdió las valijas y se mostró muy preocupada por eso y cansada por las horas de vuelo.

carmen wanda nara 1.jpg

"Estoy medio cansada. Son trece horas de viaje. Y perdí las valijas", indicó la ex empleada de Wanda Nara. Y añadió sobre el momento que atraviesa: "Quiero tranquilidad y paz. Ahora tengo que ir a buscar mis valijas, porque las perdí. Estoy muy bajoneada, estoy mal".

"Perdóneme, pero después hablo con ustedes. No quiero decir nada ahora. Estoy mal", cerró Carmen.