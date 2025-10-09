El doloroso relato de Camila Homs por la pérdida de un embarazo y el valiente consejo a las mujeres

Sobre esa fuerte experiencia, la modelo dio un valiente consejo para todas las mujeres que hayan pasado por una situación similar. “No tienen que frustrarse, no se tienen que rendir, tienen que seguir intentándolo", enfatizó.

"A seis de diez mujeres les pasa, no quiero asustar a ninguna mujer que quiera ser madre, es probable que te pase y no vas a ser rara, no te tenés que castigar porque es algo normal de la vida", siguió Camila Homs.

La modelo dio detalles de cómo fue ese momento cuando estaba inntalada en Europa con su ex y los médicos le anunciaron que el bebé había dejado de latir en su vientre y que luego la tuvieron que operar.

"Era mi primer embarazo, estaba en Italia y estaba completamente sola, me fui a hacer una ecografía sola y me dijeron 'mirá que el bebé ya no tiene latidos'", indicó con dolor.

"Fue una situación horrible, me tuvieron que operar, quedé internada porque tuve una hemorragia tremenda, pero después salís adelante y como el milagro de que quedaste esa vez embarazada, lo vas a poder volver a hacer", concluyó Homs.

camila homs 2

Qué nombre eligieron Camila Homs y José Sosa para su hija

Camila Homs y el futbolista José Sosa sorprendieron a sus seguidores de Instagram revelando el nombre elegido para llamar a la beba que esperan.

La pareja sorprendió a sus seguidores virtuales al anunciar oficialmente el nombre que la modelo y el futbolista eligieron para la futura integrante de la familia con un tierno posteo.

"Los papás de Aitu", fue el mensaje con el que Camila Homs acompañó junto a un carrusel de fotos. En las románticas imágenes en blanco y negro, José Sosa la abraza de espaldas acariciando su panza.

La publicación se llenó de miles de like y cientos de amorosos comentarios de felicitaciones y buenos deseos para la familia ensamblada que ya conforman junto a los dos hijos de cada uno de ellos, fruto de sus anteriores relaciones.