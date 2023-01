La inesperada declaración de la hija de Alfa, de Gran Hermano 2022: "Me hubiera gustado que..."

A fines de diciembre, en vísperas de la Navidad, Alfa se dejó llevar por las emociones y lloró al ver a su hija en una foto. “Te amo, María. Sos lo más lindo que tengo en el mundo amor”, expresó, con la fotografía en su mano.

En una nota con Georgina Barbarossa, María de los Ángeles habló de la participación de su papá en GH. “A mi papá le encantan las cámaras y por algo está ahí. A mí no me pasa lo mismo, me cuesta la exposición, me pone nerviosa y me hubiera gustado que no entre a la casa”, sostuvo.

La hija Alfa indicó que, poco a poco, su papá comenzará a mostrar su costado más humano. “Nadie puede sostener un perfil falso por muchos días y eso es lo que se está viendo ahora. Se ablandó y está saliendo su verdadera esencia. Mi papá es así, hace pancito, es paternal, habla de los sueños y tiene esa filosofía de ‘a la vida vinimos para disfrutar’”, sentenció.

El curioso pedido de Thiago de Gran Hermano 2022, a poco de haber dejado la casa

El domingo, Santiago del Moro estuvo al frente de una nueva gala de eliminación de Gran Hermano 2022. Thiago Medina recibió el 52,9 % de los votos y debió abandonar la casa.

A poco de su salida del reality, el joven de La Matanza sorprendió a sus seguidores en Instagram con un curioso pedido. "¿Quién se copa en hacer un canje? Necesito un termo Stanley. Tengo mate, pero me falta termo! Siempre quise tener uno. Escriban por privado. Gracias", expresó.

Después de su participación en Gran Hermano 2022, Thiago empezó a vivenciar la enorme popularidad que ganó. En sus redes mostró el reencuentro con su familia y sus afectos cercanos.

El muchacho de La Matanza también compartió historias, donde contó que recibió canjes de ropa. Sin dudas, su vida dio un giro rotundo tras su experiencia en el reality de Telefe.