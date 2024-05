La inesperada imagen de Marina Calabró y Rolando Barbano tras anunciar la separación: ¿Habrá reconciliación?

Las imágenes fueron registradas el lunes por el programa A la tarde, América TV. Barbano explicó que no había ido en la moto porque llovía y tenía el auto estacionado a dos cuadras, y que Marina iba al estacionamiento.

Embed

Lo cierto es que tras confirmar la separación, esta imagen aviva los rumores de una posible reconciliación a futuro y que la relación entre ambos quedó de la mejor manera pese al reciente final del romance.

Al salir estas imágenes al aire, al rato salió Marina Calabró y confesó sus sentimientos intactos hacia su colega: "Yo por mi parte te puedo decir que lo amo con toda la fuerza de mi ser”, se sinceró la periodista a corazón abierto.

¿Habrá reconciliación en poco tiempo?

marina calabro rolando barbano.jpg

Rolando Barbano habló por primera vez de su ruptura con Marina Calabró: "Me duele mucho"

Marina Calabró confirmó su separación de Rolando Barbano luego de seis meses de relación. En diálogo con A la tarde, América Tv, este lunes el periodista habló al respecto por primera vez y dio su versión de lo sucedido.

Lo cierto es que Barbano no se atrevió a usar la palabra "separados" y por su parte aseguró: “Estamos tratando de resolver algunas cosas. No es un momento lindo para mí, para Marina tampoco y no tengo ganas de hablar del tema".

“Me duele mucho. Entiendo que Marina es una persona muy pública pero es la intimidad de ella y mía. Lo que diga ella está bien y listo”, agregó y sostuvo que no le molestó que la periodista lo haya contado en su programa de radio junto a Yanina Latorre.

Por otra parte le hizo frente a las versiones que señalaban como motivo de la ruptura que el era una persona muy celosa y sentenció: "Yo nunca no deje hacer nada a nadie".

Por ultimo, habló de los rumores sobre una reconciliación con su ex pareja y lo desmintió categóricamente. "Estoy separado hace un año, siempre me siguió y yo le seguí. No la metan más en esto porque no tiene nada que ver ni ella ni mis hijos", declaró.