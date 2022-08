La inolvidable anécdota de Mariano Iúdica con Diego Maradona

“Arriba, en el segundo piso, había muchos pooles. Estábamos arriba jugando al pool. Ya habíamos terminado de trabajar y teníamos la cámara colgada. Nos jugábamos un poolito , nos tomábamos un vinito y nos íbamos a dormir. Y de repente aparece Guillote (Guillermo Cóppola) de una escalera que subía”, siguió el conductor.

“A los cinco minutos sube Diego, el Morsa (Gabriel Espósito), todos...Era una comitiva estelar: era Marí, Marí. ¡Olvidate! Era La Mangueira pasando por el Sambódromo”, añadió Mariano Iúdica.

Y amplió: “’¿Qué pasa con la música?’, dice Diego. ‘¿Cómo qué pasa? El DJ ya se fue, tenemos puesto un cassette’. ‘No, que vuelva el disc jockey. Es amigo mío, que vuelva’. Lo fueron a buscar a la casa en auto, vino el chabón, tuvo que abrir la cabina para meterse y puso música. Nos dice: ‘¿Quieren jugar ustedes dos?’. Él con uno que no sé quién era contra Willy y yo”.

“A mí me tocó con un NN y a Willy le tocó con Maradona. Y lo alentaba: ‘Vamos, Willito’. Nosotros pensábamos que no se iba a acordar. Pero, al mes, le voy a hacer una nota a un pasillo de ATC y me dice: ‘Y, como le rompimos el....¿Cómo está Willy?’. ¡Se acordaba de todo!”, cerró Iúdica.

Giovanna, la hija de María Fernanda Callejón, aceleró una moto en el estudio y generó tensión

Se vivió uno instantes de suma tensión al aire cuando Giovanna, la hija de María Fernanda Callejón y Ricky Diotto, aceleró una moto eléctrica dispuesta en el estudio para una publicidad y la manejó unos metros.

La hija de la actriz recorrió un tramo del estudio manejando la moto hasta que fue detenida por un productor detrás del estudio y causó la sorpresa de todos.

"¡Agarrala!", gritó el conductor desesperado mientras uno de los asistentes de producción la detenía por suerte a los pocos metros. La nena regresó rápidamente a los brazos de su madre que se mostró sorprendida por lo que sucedió.

María Fernanda Callejón se tomó el rostro mientras se mostraba aliviada de tener a Giovanna en sus brazos tras el insólito momento al aire.

"Muy bien, perfecto Giova. Es una genia. ¿Dónde aprendiste a manejar una moto vos?", dijo el conductor al ver que la nena había manejado la moto.