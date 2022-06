Mariano Iúdica debutó con La noche del domingo: el divertido reproche de su mujer en vivo 

“Hola ma”, le dijo Iúdica a Propato al verla detrás de cámara. Enseguida, la saludó y luego le pidió lo acompañara a un costado para poder conversar tranquilos. “Estoy muy nervioso. ¿Cómo lo viste?”, le preguntó Mariano a Romina. Y la bailarina le advirtió que iba a decirle la “verdad” y contó: “Veníamos viéndolo desde el auto en el teléfono porque no llegábamos a la apertura para verla en vivo”.

“Necesito que me des tu apreciación, fuera de joda”, pidió Iúdica. Y luego le pidió que fuera sincera en su opinión y le dijera cómo lo había visto. “Muy contento”, le respondió ella. “Me salió una frase muy linda que es: ‘Están cantando los ángeles’”, indicó Mariano. “Sí, la escuché. Y bueno, seguramente”, comentó Romina.

Pero después Iúdica advirtió: “Ahora viene el lopa”. “No, ¿por qué?”, dijo Romina. “Porque te conozco”, acotó Mariano. “Te juro que tengo cosas buenas para decir”, señaló entonces la bailarina.

“¿Querés que te diga algo malo?”, le preguntó luego Propato. Mariano dijo que no, pero le consultó si lo había visto bien con el look. “Me gustó, saliste de diez”, le dijo ella. “¿Por qué viniste?”, preguntó él. Y Romina arrojó: “Me invitaste tarde, muy tarde. Esa es la única cosa que no está tan buena”. “Yo pensé que no ibas a venir...”, se defendió Iúdica. “¿Sabés a qué hora me invitó? A las seis de la tarde”, reveló la bailarina dirigiéndose a la producción.

“Yo dije: ‘No debe querer en esta ocasión’”, comentó Propato. Pero Mariano le respondió: “No, hoy sí quería”. “Y, pero te acordaste un poquito tarde...”, volvió a remarcar Romina.

Finalmente, Iúdica la miró a los ojos y le manifestó su felicidad diciendo: “Gracias por venir”. “¡Faltaba más!”, dijo ella. Y ambos se besaron mientras se daban un tierno abrazo.

Mariano Iúdica

Mariano Iúdica: "La noche del domingo es un clásico instalado en el inconsciente colectivo"

Mariano Iúdica se prepara para su vuelta a la televisión con un clásico, La noche del domingo, un ciclo de entretenimientos que creó Gerardo Sofovich en 1987 y marcó una gran época de la pantalla chica.

El corte de la manzana y el jenga (con un invitado famoso por semana), emblemas del recordado productor, serán parte del exitoso formato.

En una entrevista con PrimiciasYa, Mariano Iúdica se mostró muy entusiasmado con su regreso, que será este domingo, a las 20:00 hs, por América TV, con producción de Kuarzo y Gustavo Sofovich.

"Estamos armando un programa con mucho contenido, con los clásicos y cosas nuevas. Vamos a entregar premios y a brindar mucho entretenimiento para dejar atrapado al público en la TV", expresó el conductor.

Al corte de la manzana y el jenga se suman nuevas secciones. "Hay humor, música y juegos nuevos. Van a poder llevarse una auto 0KM, si logran meter un avioncito de papel por la ventana. También tendremos concursos para parejas, que podrán ganarse el anillo de casamiento", detalló.

Este año, Iúdica apuesta a un programa ómnibus, que tendrá una variedad de propuestas. "Son cuatro horas. A mí me gusta mucho hacer programas largos. Ya lo hice con La cocina del show y Soñando por cantar, por ejemplo", recordó.

El conductor mencionó que buscará replicar el fenómeno que protagonizó Gerardo Sofovich durante 26 temporadas. "El otro día, en lo de Florencia Peña, hicimos el jenga y funcionó muy bien. Fue divertido y competitivo. Está buena esa combinación y es el distintivo del formato", resaltó.

Al nombrar al prestigioso productor, Iúdica lo reconoce como uno de sus grandes maestros: "Gerardo era un número uno. Aprendí mucho de él. En La Noche del domingo fui camarógrafo, asistente de cámara, productor ejecutivo y productor general. Y ahora voy a ser el conductor. ¡Es increíble!".

El animador sabe que tiene un enorme desafío por delante y eso lo entusiasma. "El tema es que el nombre del programa es enorme. Es un clásico que está re instalado en el inconsciente colectivo. Estoy feliz de poder hacerlo y que sea en América TV", remarcó.