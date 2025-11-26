La inquietante coincidencia que encontró Cris Morena en los eventos trágicos de su familia

La tragedia, además, ocurrió en un momento personal de plenitud y alegría, lo cual, según ella, ayudó. La productora comentó: "Esto me agarró en un momento de inmensa felicidad, pero no una felicidad 'berreta' del tipo: 'Ay, estoy contenta porque hice un Movistar'. No. Un momento mío personal y de todo mi equipo de mucha grandeza, mucha integridad, mucha alegría. Estábamos en un momento plenísimo. Eso ayudó un montón. Es una mezcla tremenda de dolor e inmensa felicidad".

Embed

Cómo atraviesa Cris Morena la muerte de su nieta Mila Yankelevich

Sobre cómo sobrelleva la pérdida, Morena aseguró que cree profundamente que el alma no muere y que Mila ya está en otros planos, una creencia que mantiene desde antes de la pérdida de Romina. Para Cris, el problema humano radica en la necesidad de explicación: "El drama del ser humano es querer entender todo: el por qué y el para qué". Explicó que el "para qué" aparece muchos años después, al abrirse portales, pero el "por qué" es inalcanzable: "El por qué es una pregunta que no nos hacemos porque no la podemos contestar. Fue un segundo. No fue una enfermedad que pudiésemos manejar. Es tremendo". A

Luego agregó que "El no entender es lo que más te vuelve loco. Querés entender de qué va la vida, de qué va la muerte. No creo en un final. Siento que somos el principio de algo gigantesco que no sabemos. Y que en nuestras noches y sueños estamos en otros planos también".

Al recordar la partida de su hija Romina, la actriz rememoró que frenó completamente sus actividades, como "Casi Ángeles" y "Spring Awakening". En ese tiempo, ella misma compuso todas las canciones que se escucharon en "ViveRo" porque los autores lloraban constantemente. El evento "ViveRo", realizado en 2019, fue una sanación absoluta.

Por último, Cris Morena compartió una anécdota sobre cómo mantiene presente a su familia: "Tengo un cuadro gigantesco donde está toda mi familia pintada entre flores, por una pintora divina. Es un mural en lienzo. Llego a la mañana y digo: 'Hola, ¿cómo están todos?' Fue creciendo. Y una amiga pintora me propuso hacerlo. Logró exactamente la mirada y la sonrisa de cada uno". La productora también señaló que su labor y el proyecto Margarita la salvan, afirmando que "Mi trabajo me salva porque lo amo. Nunca trabajé en algo que no me gustara y Margarita también me salva. Es un legado, no un negocio. Funciona porque está planteado así. Y conocer nuevos artistas es maravilloso".