La insólita sorpresa que se llevó Flor Jazmín Peña al pedir comida en un restaurante de Italia

Con cara de suma indignación, Flor grabó un video para sus seguidores y expresó: "No te la puedo creer. Me pedí un plato de pastas y mirá lo que me vino...".

Acto seguido, filmó su plato que contenía cinco cappellettis y cinco pedazos pequeños de carpaccio, que es una preparación de carne cruda finamente cortada.

Lo cierto es que la influencer estaba convencida que llegaría a su mesa un plato tradicional de ravioles y no pudo salir de su asombro cuando vio la poca comida que contenía su pedido. "Me voy a cagar de hambre", sentenció en el video mientras Occhiato no paraba de reírse.

El costoso regalo que Nico Occhiato le hizo a Flor Jazmín en su cumpleaños

La bailarina e influencer Flor Jazmín Peña cumplió 30 años este fin de semana y Nicolás Occhiato sorprendió al contar en el programa de streaming de Ángel de Brito en Bondi el costoso regalo que le dio por la fecha especial.

"Desde que te conocí empezaron a pasar cosas increíbles en nuestras vidas, siempre siendo equipo juntos, después nos enamoramos y ahí entendí que claro, no hay chance que nuestras almas no se conozcan de otras vidas", le dedicó Nico a Flor por su cumpleaños.

Este lunes, durante la charla con Ángel, el periodista le consultó: "¿Qué le regalaste? Además de la dedicatoria....Decime el objeto".

"Es algo que sabía que ella quería, lo que tuve que traer de afuera, la Dyson", reveló Nico en referencia al moderno y lujoso aparato multiestilizador para secar, rizar, dar forma y alisar el cabello con distintos cabezales.

Acto seguido, contó cómo planeó todo y aseguró: "Averigüé, hablé con el peluquero de ella, con Maru, y casi me mando una cagada. Casi la compró yo, y después era otra así que menos mal que pregunté porque zafé".