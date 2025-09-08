Marcelo Tinelli explotó contra Pampito por una delicada información sobre Milett Figueroa

Por su parte, Angie Balbiani aseguró que el enojo de Tinelli no viene por esta información, sino por otra sobre Guillermina Valdés. “Me parece que la información que teníamos sobre Guillermina y la separación fue lo que le picó a Marcelo”, dijo la panelista.

“Yo creo que la información que contamos es verdad y le molestó. Pero acá no le faltamos el respeto. Lo que digo es que me da bronca que me tire a mí”, dijo Pampito.

Este conflcto con Tinelli también incluyó a Matías Vázquez, que reveló haber recibido mensajes privados del conductor del Bailando.

“El sábado, 4.37 de la tarde, estaba en la peluquería y me llega un mensaje de Marcelo”, reveló Vázquez que también confirmó que el enojo de Marcelo no es sólo por la información sobre su relación con Milett sino por otros detalles que se dieron en el ciclo sobre la venta de su casa en Punta del Este. “Le molestó que se pongan los datos de cuánto salía a la casa, de por qué se vendía”, agregó Matías.

Tinelli también se mostró enojado por cómo trataron a Milett y por decir en el programa que en la televisión peruana ella no era una figura querida. “Me dice que en Argentina es diferente cómo los periodistas hacen espectáculo en Perú, van muy a fondo y maltratan”, sumó Matías. Según Vázquez, Marcelo le pidió que bajen un poco “el pie del acelerador” con ciertos temas.

Cuál fue la frase con la que Milett Figueroa definió su relación con Marcelo Tinelli

La semana pasada, y de regreso al país y en medio de las versiones sobre una posible separación de Marcelo Tinelli, Milett Figueroa afirmó que todo marcha bien en la relación con el conductor.

La pareja ya está acostumbrada a que diariamente se hable de ellos en distintos medios. Gran parte de la atención se debe a la figura de Marcelo, quien, con cada paso que da, acapara la mirada de los medios y genera especulaciones constantes sobre su vida personal y sentimental.

A pesar de los rumores, la modelo dejó en claro que la relación sigue en pie y que ambos manejan la exposición mediática con naturalidad, priorizando su vínculo por encima de los comentarios externos.

"Con Marcelo estamos bien. Ya tengo tantos años en la televisión, pero siempre respeto el trabajo de los demás. Siempre se especula sobre cosas, prefiero no comentar mucho porque, de alguna manera, solo él y yo sabemos lo que nos pasa", respondió, dejando en claro que todo está bien entre ellos y que los rumores de separación no son ciertos.

Por último, lejos de acelerar el proceso de la relación, explicó que están muy bien así. "Disfrutamos; no tenemos apuro por nada" y agregó sobre un proyecto de mudanza juntos a futuro: "Vivimos cada uno en su casa. Recién cumplimos dos años, pero hay que disfrutar."