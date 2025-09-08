A24.com

SE MOLESTÓ

Marcelo Tinelli explotó contra Pampito por una delicada información sobre Milett Figueroa

En Puro Show, Pampito contó algo que hizo enojar mucho a Marcelo Tinelli y el periodista no dudó en defenderse. Los detalles.

8 sept 2025, 13:21
Marcelo Tinelli se enfureció con Pampito y compartió un picante mensaje en redes que luego decidió borrar. El conductor y productor se mostró enojado por la información que dieron en el programa Puro Show (El Trece) sobre su relación con Milett Figueroa.

Pampito fue quien dio todos los detalles: “Contamos una información que era de pasillo, que no está chequeada y se ve que la ‘balubi’ entró”, dijo el conductor. “Decían que lo de Milet y Marcelo Tinelli ya estaba absolutamente terminado. Que el viaje de Milet a Argentina fue para empezar a grabar el reality y que la relación se iba a terminar en el reality”, dijo sobre la información que enfureció a Tinelli.

Luego, leyó el mensaje que el propio Marcelo compartió en X: “Tenés que ser respetuoso y decir la verdad. No sé cuáles son tus fuentes ni tu intención, pero nada de lo que decís es verdad. Milet Figueroa está acá porque me vino a ver a mí, su novio. Vamos a grabar el reality también. Y las flores se las mandé yo personalmente al programa”, señaló Marcelo.

Y Pampito aclaró: “Jamás le falté el respeto a Milett. No tengo nada en contra de Marcelo Tinelli. ¿Qué puedo tener? Es el tipo más importante de la televisión argentina”, dijo y remarcó que el rumor surgió de alguien vinculado al reality, que el empresario realiza sobre su vida familiar.

Por su parte, Angie Balbiani aseguró que el enojo de Tinelli no viene por esta información, sino por otra sobre Guillermina Valdés. “Me parece que la información que teníamos sobre Guillermina y la separación fue lo que le picó a Marcelo”, dijo la panelista.

“Yo creo que la información que contamos es verdad y le molestó. Pero acá no le faltamos el respeto. Lo que digo es que me da bronca que me tire a mí”, dijo Pampito.

Este conflcto con Tinelli también incluyó a Matías Vázquez, que reveló haber recibido mensajes privados del conductor del Bailando.

El sábado, 4.37 de la tarde, estaba en la peluquería y me llega un mensaje de Marcelo”, reveló Vázquez que también confirmó que el enojo de Marcelo no es sólo por la información sobre su relación con Milett sino por otros detalles que se dieron en el ciclo sobre la venta de su casa en Punta del Este. “Le molestó que se pongan los datos de cuánto salía a la casa, de por qué se vendía”, agregó Matías.

Tinelli también se mostró enojado por cómo trataron a Milett y por decir en el programa que en la televisión peruana ella no era una figura querida. “Me dice que en Argentina es diferente cómo los periodistas hacen espectáculo en Perú, van muy a fondo y maltratan”, sumó Matías. Según Vázquez, Marcelo le pidió que bajen un poco “el pie del acelerador” con ciertos temas.

Cuál fue la frase con la que Milett Figueroa definió su relación con Marcelo Tinelli

La semana pasada, y de regreso al país y en medio de las versiones sobre una posible separación de Marcelo Tinelli, Milett Figueroa afirmó que todo marcha bien en la relación con el conductor.

La pareja ya está acostumbrada a que diariamente se hable de ellos en distintos medios. Gran parte de la atención se debe a la figura de Marcelo, quien, con cada paso que da, acapara la mirada de los medios y genera especulaciones constantes sobre su vida personal y sentimental.

A pesar de los rumores, la modelo dejó en claro que la relación sigue en pie y que ambos manejan la exposición mediática con naturalidad, priorizando su vínculo por encima de los comentarios externos.

"Con Marcelo estamos bien. Ya tengo tantos años en la televisión, pero siempre respeto el trabajo de los demás. Siempre se especula sobre cosas, prefiero no comentar mucho porque, de alguna manera, solo él y yo sabemos lo que nos pasa", respondió, dejando en claro que todo está bien entre ellos y que los rumores de separación no son ciertos.

Por último, lejos de acelerar el proceso de la relación, explicó que están muy bien así. "Disfrutamos; no tenemos apuro por nada" y agregó sobre un proyecto de mudanza juntos a futuro: "Vivimos cada uno en su casa. Recién cumplimos dos años, pero hay que disfrutar."

