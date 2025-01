La lista con los impactantes y millonarios gastos fijos de Wanda Nara y Mauro Icardi

El costo anual del colegio para los hijos asciende a 160 mil dólares mientras que los servicios domésticos suman 700 mil pesos. En cuanto a las propiedades, ahí se suma otro elevado monto.

Por ejemplo, las expensas del lujoso departamento Chateau Libertador en Nuñez suman 4.627.000 pesos, mientras que los servicios de luz, cable, lobby y ABL suman todos juntos otros 680 mil pesos mensuales en total.

La lujosa propiedad de Wanda Nara en el barrio privado Santa Bárbara implica otros importantes gastos. Solamente entre luz, gas y ABL asciende a más de 2 millones 200 mil pesos.

La movilidad es un tema importante y la patente del auto marca Audi cuesta 671 mil pesos mientras que de seguro se abona 363 mil. La camioneta Mercedes Benz tiene un costo de patente de 3.557.000 pesos y el seguro es de 608.000 pesos.

En tanto, Wanda alquila dos departamentos en Milán, Italia, en un valor de 12 mil euros por mes y dos propiedades en el Chateau Libertador, a razón de 7 mil dólares por mes cada uno.

El filoso posteo de Wanda Nara dedicado a Mauro Icardi que no le gustará a la China Suárez

La novela del verano entre Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi sigue dando que hablar a diario. La actriz y el futbolista blanquearon el romance y desde ese entonces se muestran inseparables.

Desde su cuenta en Instagram, en tanto, Wanda Nara lanzó un particular posteo que llamó la atención por la musicalización que eligió para ese momento.

En las imágenes se la puede ver haciendo actividad física en su casa con uno de sus hijos, Valentino, y optó por subir el video al ritmo de la canción Ojos verdes de Nicki Nicole.

"En familia todo es mejor", expresó la mediática en la imagen junto a su hijo tirando algunos golpes de boxeo con los guantes junto al emoji de un corazón.

Y la parte del tema que eligió Wanda para reflejar ese momento contendría una filosa indirecta para su ex marido, Mauro Icardi, quien está a full con la China Suárez.

“Yo sacaba lo mejor de ti y te diste cuenta el día que me fui. ¿A quién vas a engañar, a quién le vas a mentir diciendo que no me extrañas? Sé que estás con otra, pero pensando en mí y le das los besos que algún día te di”, se escucha en el posteo, que muchos seguidores tomaron como un mensaje encubierto al futbolista.