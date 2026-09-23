Edith Hermida no se la jugó en opinar entre Susana Giménez y Wanda Nara: "A mi no me gusta..."

La conductora también fue consultada por las comparaciones entre la empresaria y Susana Giménez, un tema que volvió a quedar en el centro de la escena luego de que Nora Colosimo asegurara que su hija es mejor que la histórica conductora. Sin embargo, no quiso meterse en polémicas y evito opinar sobre una y otra.

"No me gustan las comparaciones. Wanda es Wanda, Susana es Susana. Eso de decir 'esta es la nueva Susana' o 'esta es la nueva Wanda' me parece feo. A Wanda la veo bárbara. Cuando todo el mundo la cuestionó por ser conductora y haber ganado el Martín Fierro, no es fácil hacer un programa grabado, porque en vivo tenés la energía y adrenalina del vivo. Viene sola. Grabado, le tenés que poner 50% más de energía", explicó.

"El día tiene 24 horas, no podía hacerlo. Me iba a levantar a las 5 de la mañana y acostarme a las 10 de la noche. Decidí vivir esta experiencia, me la juego, me puede ir bien o mal. No importa. Decidí vivirlo", explicó el motivo de dejar el programa radial El Club del Moro.

En ese sentido, la conductora contó que recibió una advertencia antes de comenzar con las grabaciones. Según relató, Santiago del Moro fue una de las personas que le anticipó la intensidad que tendría por delante: "Me dijo: 'No sos consciente de lo que se te viene. El programa es divino, pero no para, son muchas horas, no vas a poder'".

Cómo será MasterChef Celebrity en Telefe

Este lunes 28 de septiembre a las 22:15 Telefe estrena la quinta temporada de MasterChef Celebrity, la competencia de cocina más importante del mundo con la conducción de Wanda Nara y el jurado más exigente: Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana.

Esta edición contará con 24 figuras que se someterán a la presión de las hornallas: Alejandro Lerner, Campi, China Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, Elizabeth Vernaci, Grego Rossello, Hernán Coronel, Juli Poggio, Julieta Nair Calvo, Karina Mazzocco, Lizy Tagliani, Luciana Geuna, Luck Ra, Marta Fort, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Pablo Giralt, Pablo Migliore, Pachu Peña, Paula Trápani, Rocío Robles y Sebastián Presta. Ellos tendrán que atravesar cada noche un reto diferente y demostrar sus habilidades para permanecer en el certamen y llevarse el codiciado trofeo.

A través de una alianza estratégica entre Telefe y HBO Max, MasterChef Celebrity se podrá disfrutar en Telefe y HBO Max, en simultáneo en cada episodio estreno. Al día siguiente de cada emisión, la competencia llegará a la pantalla de TNT y luego, a la semana siguiente, los episodios desembarcarán en la pantalla de Discovery Home & Health (H&H), con maratones especiales los fines de semana. Además, todos los episodios completos emitidos estarán disponibles en la plataforma de HBO Max.