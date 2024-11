La llamativa reflexión de Ivana Icardi en medio del escándalo entre su hermano Mauro y Wanda Nara

“Hace 8 años, con 21, no sabía cuánto me iba a cambiar la vida ni en la persona en la que me iba a convertir. Para mí era una aventura, sabía que entraba a un mundo diferente, de mucha exposición, al que no estaba acostumbrada", escribió con una foto de su participación en Gran Hermano.

A su vez, confesó: “Siempre he sido tímida, pero he mirado para adelante con carácter y enfrentado esa timidez para poder conseguir algunos de mis propósitos. En ese entonces ni siquiera sabía cuál era la magnitud de todo. Imagino que como todo el mundo cuando se lanza a por una nueva oportunidad".

posteo ivana icardi

“En el camino he rechazado muchísimas propuestas camufladas de ‘oportunidades’ que iban en contra de lo que soy, aunque más infantil en ese entonces, de lo que era. Porque siempre dicen que la esencia no cambia. He logrado ser fiel a mí misma en muchos aspectos durante años, ahora soy a mi misma en todos”, siguió.

En esa línea, analizó lo peligros que pueden traer la fama, el dinero y las malas decisiones, por lo que expresó: “No he querido correr ese riesgo pero a gracias a eso he crecido como persona. Muchas veces pienso que todo podría haber sido más fácil, pero lo difícil hubiera sido poder dormir con la conciencia tranquila".

Si bien ambos hermanos están distanciados hace tiempo, muchos internautas tomaron sus palabras como una posible advertencia para el futbolista en estos momentos de turbulencia.

Mauro e Ivana Icardi

La decisión de Mauro Icardi que complicaría a Wanda Nara y su futuro con L-Gante

Mauro Icardi llegó este lunes por la mañana de manera sorpresiva a la Argentina y esta acción del futbolista complicaría a futuro la relación entre Wanda Nara y L-Gante.

El delantero de Galatasaray de Turquía sufrió una dura lesión -rotura del ligamento cruzado anterior y meniscos de su rodilla derecha- que lo mantendrá varios meses inactivo y tendrá que intervenirse quirúrgicamente.

Este habría sido el motivo principal de su repentino viaje a la Argentina que confirmó la periodista Mercedes Ninci, quien se enteró del arribo de Icardi al país en Aeroparque.

Por su parte, Wanda Nara estaría llegando a la Argentina también el lunes en horas de la tarde luego de los días con L-Gante y su hija Jamaica en las playas de Río de Janeiro.

mauro icardi llego a la argentina.jpg

Lo cierto es que desde el entorno de la conductora piensan que este repentino viaje de Icardi al país le traería complicaciones en su relación con el cantante ya que como ocurrió en anteriores ocasiones el futbolista podría intentar volver a recomponer el vínculo.

El fin de semana, la propia Wanda publicó una conversación vía WhatsApp con su ex donde él le expresaba sus sentimientos a flor de piel pero la mediática le respondió distante y optó por ponerse a disposición de él por su recuperación ante la grave lesión que sufrió.

Wanda está pasando un bien momento junto a L-Gante y no tiene intenciones de volver con el padre de sus hijas Isabella y Francesca, situación que el jugador por ahora se niega a aceptar.

Veremos cómo se dará efectivamente el reencuentro de Wanda Nara con Mauro Icardi en Argentina luego de que ella ya blanqueó su relación con el cantante de cumbia 420.