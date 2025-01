La más desalmada acción de Mauro Icardi a Wanda Nara por el escándalo del Wandagate

Pochi de la cuenta en redes Gossipeame reveló el tenso episodio que habrían tenido el futbolista y la conductora en medio del conflicto de pareja que atravesaban en ese momento.

“Le pregunté (a Wanda) cómo fue el viaje a Maldivas en medio del Wandagate, todos se imaginan divino y voy a contar algo que no se contó nunca. Me dijo que una noche ellos tuvieron una discusión muy fuerte en la cabaña", recordó la panelista.

Y agregó: “Ella se va porque necesitaba descomprimir y Mauro no la habría dejado volver a ingresar a la cabaña. Y esa noche habría tenido que dormir toda la noche en la playa porque no la dejó ingresar”.

“La discusión la estaban teniendo por toda esta cuestión, fue post Wandagate y sucede esto. Actualmente ella (por Wanda) está yendo a terapia y empezó a ver que todo este tipo de dinámicas no están buenas, son violentas”, concluyó Pochi con su revelador dato.

La fortuna que gastó Mauro Icardi en un regalo para la China Suárez: qué le compró

Tras mostrarse muy enamorados en las redes, Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi disfrutan a pleno su romance a puro paseo y sonrisas cómplices.

Y en la noche del jueves, en LAM, América Tv, Mariana Brey sorprendió al dar más detalles la salida romántica que hicieron por la Avenida Alvear.

“Me cuentan que lo que Icardi le compró a la China en ese paseo. Me lo cuenta una persona que estaba ahí, la que le cobró, una chica”, comenzó diciendo la panelista.

“Mauro le compró un perfume, una fragancia, a la China, ¡carísima! Voy a decir ‘que habría pagado’ porque no quiero juicios, prefiero que me barden por Twitter. El perfume salió un millón setecientos mil pesos. ¡Me parece carísimo!”, sumó, después de que sos compañeros aseguraran que no es mucho dinero para el jugador.

Y por último comentó: “Después me cuentan que para él se compró mucho más y gastó prácticamente cuatro veces lo que gastó en la China”.