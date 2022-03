La mega inversión de Marcelo Tinelli para su regreso a la televisión

marcelo tinelli vuelta 2022 posteo.jpg Marcelo Tinelli ya comenzó a trabajar en su regreso a la televisión y mostró que está marcha el armado escenográfico del formato de canto que lo tendrá al frente este año en la pantalla de El Trece.

Así las cosas, lo que se sabe es que el programa que conducirá Tinelli este año será un formato similar al de la BBC llamado "All Together Now". Según reveló La Pavada, de Crónica, se trata de un programa en el que cantantes (participantes) hacen su performance frente a un jurado de 100 expertos del rubro.

Y para ello, Marcelo Tinelli invirtió una importante suma de dinero en una escenografía deslumbrante que dicen dará que hablar. Y como ya están trabajando a toda máquina, a pesar de que será una temporada de apenas 3 meses comenzando como mínimo a mitad de año, él junto a su equipo mostraron que ya comenzaron los trabajos de armado escenográfico en los estudios de Don Torcuato.

Embed

Cómo es el formato que quiere Marcelo Tinelli para Showmatch

En una reciente entrevista reciente, Marcelo Tinelli habló de su regreso a la TV. El conductor confirmó que tiene contrato con El Trece para desembarcar con una nueva temporada de Showmatch a mediados de junio. "Volvemos. Tenemos contrato firmado con El Trece para arrancar en junio", anunció el animador.

Tinelli también dio algunas pistas del formato que quiera para Showmatch. "El Bailando es un formato que me encanta, pero estamos viendo otros formato, algunos de canto, con más jurado, y algunas cosas más que no puedo contar", sostuvo.

¿Cuál es el formato que están viendo en La Flia, la productora de Tinelli? Un ciclo de la BBC, que se llama All Together Now. Se trata de un certamen de talentos, donde hay 100 personas en el jurado, entre influencers, mediáticos y figuras consagradas.

Embed

Para votar a favor de un participante, los integrantes del jurado solo tiene que levantarse de sus asientos. En ese momento, se enciende una luz y el concursante gana un punto. Cuanto más apoyo recibe, más alto será le puntaje para clasificar y competir con otros aspirantes.