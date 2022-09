La mujer trans, que asegura estar con Mauro Icardi, le mandó un mensaje a Wanda Nara

Como Wanda no le prestó atención y se sintió ninguneada, Guendalina le mandó un mensaje directo a la empresaria que está en Buenos Aires trabajando como jurado de ¿Quién es la mácara?, Telefe.

"Prepárate que después de 3 años el señor #mauroicardi aún no me ha olvidado ya que me buscó con un número turco. Hoy te mostraré una prueba bomba, entonces quiero ver si sigues diciendo que soy falso y mentiroso en la búsqueda de fama #wandanara", escribió la modelo trans en sus redes.

"Suficiente, ahora estoy muy cansada. Yo y Mauro estamos juntos, en breve de vuelta en Turquía", indicó.

Y explicó porque Icardi sigue hablando con Wanda: "Con él y Wanda es normal que escuchen y hagan videollamadas para las dos chicas y porque Wanda siempre es su agente de fútbol, en fin. Están en proceso de divorcio, entonces tan pronto como pueda voy a hablar".

trans icardi.jpg

La nueva estrategia de Mauro Icardi para evitar la separación definitiva de Wanda Nara

En pleno escándalo en esta segunda etapa del Wandagate, Mauro Icardi intenta por todos los medios calmar la furia de Wanda Nara y evitar el divorcio de la mediática, tal como ella misma lo anunció hace unos días desde sus historias virtuales.

Con la rubia instalada en Argentina, a donde vino a grabar su participación en ¿Quién es la máscara? (Telefe) al tiempo que supervisa su negocio cosmético y se muestra junto a L-Gante, a quien convocó para lanzar su propia marca de ropa deportiva aunque se encargaron de instalar el rumor de una supuesta relación entre ellos, entre otras cosas, Mauro Icardi desde Estambul sigue intentando llamar la atención de la madre de sus hijas y lograr el perdón de una contundente pelea que sólo ellos saben puntualmente por qué fue en esta oportunidad.

Es así que en las últimas horas, tras hacerle saber por diversos medios que la extraña, la ama y la espera en Europa del este para continuar con la vida familiar sin reacción alguna por parte de Wanda, ahora el futbolista optó por cambiar de estrategia. De esta manera, Icardi acaba de mostrarse sexy desde sus redes sociales, así como también el mejor de los padres ocupándose las 24 horas de sus dos hijas.

Es por eso que el papá de Francesa e Isabella compartió desde sus stories una postal en blanco y negro suya con el torso desnudo, donde deja al descubierto todos sus tatuajes, y luego de ello varias fotos y un video de las nenas en un local de juegos infantiles en Estambul, con la sola palabra "Ellas" junto a dos corazones rosas. ¿Será que quiere despertar los celos de su todavía esposa, Wanda Nara, para que recapacite y se de cuenta de todo lo que echaría a perder si no da el brazo a torcer y lo obliga a firmar el divorcio?