La osada propuesta de Yanina Latorre a Ángel de Brito: "Quiero mostrar la..."

Yanina precisó que está preparándose para una importante intervención. "La semana que viene me hago otro rejuvenecimiento vaginal", reveló.

Ángel indicó que le sorprende lo desprejuiciada que es la angelita con la idea de mostrar su cuerpo desnudo. "Ayer vino a mi camarín a mostrarme la cueva. Y me dijo: '¿Lo puedo hacer al aire?'. Le dije: '¿Vos estás loca?'", comentó.

La mujer de Diego Latorre comentó que le encantaría lucir su físico sin tapujos. "Chicos, quiero mostrar la conc.... quiero mostrar todo antes de envejecer mucho... todavía puedo!", remató.

La confesión sexual más osada de Lola Latorre que horrorizó a Yanina y Diego: "¡No la quiero escuchar!"

Lola Latorre hizo una tremenda revelación sexual en la cara de Yanina y Diego Latorre que provocó una terrible reacción de sus padres.

La joven contó que disfruta mucho de tener relaciones íntimas en un video que publicaron en Bondi Live al ser entrevistada por Pepe Ochoa.

“Yo soy muy cog..., amor”, lanzó sin rodeos Lola Latorre. A lo que Yanina exclamó mientras escondía su cara en el hombro de Diego: “¡Ay, no! ¡No la quiero escuchar! Me tapo los oídos”.

“Esa frase la tengo borrada en mi cabeza”, agregó el ex futbolista sorprendido por tamaña revelación íntima de su hija. “Espera, voy a explicar una cosa. No hay nada mejor que explorar con la persona que amás...”, exclamó Pepe Ochoa entre risas.

“Ay, ¡callate, Pepe! ¡No quiero imaginar a mi hija!”, dijo eufórica Yanina. Ahí, Lola explicó sobre su íntima confesión: ”Chicos, igual paren. Lo sacan de contexto todo el tiempo. Yo no dije que cog... cinco veces por día. Imagínense que si no estaría así...”.

“¡Ay, no! No, me quiero ir”, lanzó Yanina. Y Diego sostuvo: “No es mi hija, no es mi hija. Me desentiendo del rol de padre”.

“Nosotros estábamos hablando en nuestro programa sobre si tenés que decir el máximo de veces que vos podrías cog... en un día en tu vida. ¡Qué podrías!”, explicó Lola.

“¿Te gusta imaginarte a mamá y papá cog...?”, le consultó Yanina a Lola. “Me da un asco terrible”, respondió la joven. A lo que la panelista cerró: “Y a nosotros también nos pasa lo mismo”.