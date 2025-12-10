Aseguran que el Kun Agüero y Sofía Calzetti estarían atravesando una fuerte crisis: el motivo
Según trascendió, el ex jugador de la Selección, Serg El Kun Agüero, y su pareja, Sofía Calzetti, estarían viviendo una profunda crisis.
10 dic 2025, 10:30
La relación entre El Kun Agüero y Sofía Calzetti parecía atravesar uno de sus momentos más sólidos desde la llegada de Olivia, la hija de ambos. La niña, que tiene un año y tres meses, se convirtió en el gran foco de amor de la pareja, que suele compartir en sus redes distintos momentos familiares. Sin embargo, en los últimos días comenzaron a circular versiones que indican que la situación entre ellos no sería tan armoniosa como aparenta puertas afuera.
Según trascendió, la pareja estaría viviendo una crisis profunda. La noticia fue revelada por Juan Etchegoyen en su ciclo Mitre Live, donde adelantó el tema con un anuncio cargado de suspenso. El periodista inició su programa diciendo: "Quiero abrir el programa de hoy con un enigmático fuerte que tiene que ver con una separación en el mundo del espectáculo o por lo menos lo que es a esta hora, una fuerte crisis entre dos famosos". A partir de allí, comenzaron las especulaciones sobre quiénes serían los involucrados.
Momentos después, Etchegoyen amplió la información y compartió el motivo central del conflicto: "A mí me dicen que hace meses están mal por una infidelidad de él a ella, que intentaron pelearla pero que no pudieron y es una cuestión de días que lo hagan público". Finalmente, decidió dar a conocer los nombres y confirmó: "Estoy hablando del Kun Agüero y Sofía Calzetti, que hace un año fueron padres de Olivia y que en el mientras tanto pasaron cosas".
El periodista sostuvo que la crisis habría tenido un episodio determinante y agregó: "El detonante de la separación no es un engaño, pero sí me dicen que hubo una traición de él a ella con una influencer que por ahora voy a preservar el nombre. Tengo mucha información de quién es y cómo fue toda esta historia. Yo les escribí a los protagonistas pero prefieren no contestar por ahora". Luego cerró su explicación diciendo: "Después de que Sofía se haya enterado de esto, ellos tuvieron un impasse, pero con el tiempo intentaron volver a la normalidad pero nunca se pudo recomponer la relación".
Pese a estas versiones, en las redes sociales surgió un detalle que llamó la atención. Aunque los rumores hablan de una separación inminente, en la última publicación que Sofía compartió en Instagram apareció un gesto público del exfutbolista hacia ella: un comentario con un corazón rojo. Ese simple emoji, que El Kun Agüero dejó en la foto, fue interpretado por algunos como una señal de acercamiento o, al menos, como un intento de desactivar las especulaciones sobre una ruptura definitiva.
¿Qué dijo Sofía Calzetti cuando la compararon con Karina La Princesita?
En septiembre de 2024, las vidas de Sofía Calzetti y Sergio “Kun” Agüero tomaron un giro definitivo con el nacimiento de Olivia, la primera hija de la pareja. Desde entonces, la modelo suele compartir en redes sociales postales familiares y tiernas imágenes de la pequeña, además de momentos de su vida cotidiana junto al exfutbolista.
Sin embargo, a comienzos de mayo de este año, Calzetti protagonizó un inesperado cruce virtual que no pasó inadvertido. Todo comenzó cuando una usuaria de Instagram la comparó con Karina, la Princesita, expareja del exjugador entre 2012 y 2017. “Me gustaba más Karina para él”, escribió la seguidora junto a un polémico emoji, comentario que luego fue replicado por Estefanía Berardi a través de sus redes, tal como suelen hacer los distintos comentaristas del mundo del espectáculo.
Cansada de las comparaciones y sin dejar pasar la situación, Sofía respondió con ironía: “Uyy, ¿entonces qué hacemos Vero?”, dejando en claro que nada tiene que ver ella con el pasado de su actual pareja y padre de su hija.
Vale recordar que Sofía Calzetti y Sergio Kun Agüero mantienen una relación desde hace seis años y suelen mostrarse unidos en esta nueva etapa como padres de Olivia, lejos de las polémicas aunque, en esta ocasión, con una respuesta que no pasó desapercibida.