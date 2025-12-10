Aseguran que el Kun Agüero y Sofía Calzetti estarían atravesando una fuerte crisis: el motivo

Pese a estas versiones, en las redes sociales surgió un detalle que llamó la atención. Aunque los rumores hablan de una separación inminente, en la última publicación que Sofía compartió en Instagram apareció un gesto público del exfutbolista hacia ella: un comentario con un corazón rojo. Ese simple emoji, que El Kun Agüero dejó en la foto, fue interpretado por algunos como una señal de acercamiento o, al menos, como un intento de desactivar las especulaciones sobre una ruptura definitiva.

¿Qué dijo Sofía Calzetti cuando la compararon con Karina La Princesita?

En septiembre de 2024, las vidas de Sofía Calzetti y Sergio “Kun” Agüero tomaron un giro definitivo con el nacimiento de Olivia, la primera hija de la pareja. Desde entonces, la modelo suele compartir en redes sociales postales familiares y tiernas imágenes de la pequeña, además de momentos de su vida cotidiana junto al exfutbolista.

Sin embargo, a comienzos de mayo de este año, Calzetti protagonizó un inesperado cruce virtual que no pasó inadvertido. Todo comenzó cuando una usuaria de Instagram la comparó con Karina, la Princesita, expareja del exjugador entre 2012 y 2017. “Me gustaba más Karina para él”, escribió la seguidora junto a un polémico emoji, comentario que luego fue replicado por Estefanía Berardi a través de sus redes, tal como suelen hacer los distintos comentaristas del mundo del espectáculo.

Cansada de las comparaciones y sin dejar pasar la situación, Sofía respondió con ironía: “Uyy, ¿entonces qué hacemos Vero?”, dejando en claro que nada tiene que ver ella con el pasado de su actual pareja y padre de su hija.

Vale recordar que Sofía Calzetti y Sergio Kun Agüero mantienen una relación desde hace seis años y suelen mostrarse unidos en esta nueva etapa como padres de Olivia, lejos de las polémicas aunque, en esta ocasión, con una respuesta que no pasó desapercibida.