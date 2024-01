La palabra de Flor Vigna tras señalada como la responsable del conflicto entre Sabrina Rojas y Luciano Castro

“Seguramente pasó algo que hizo que él decidiera irse, y en el medio está el nene que se debe haber quedado con las ganas de que el padre esté en su cumpleaños”, agregó la conductora. Por su parte, Guillermo Pardini no coincidió en este planteo.

“Me parece muy bueno el video que usó (Sabrina) de Shakira por dos motivos: el primero es que la cantante es una evasora impositiva reconocida en España que tuvo que asumir un juicio por 13 millones de euros, y segundo es que es otra mujer que se manifiesta preocupada por sus hijos pero que los expone cada vez que puede cuando canta la canción contra el padre de sus hijos”, sostuvo el panelista.

Qué dijo Flor Vigna sobre la pelea entre Sabrina Rojas y Luciano Castro

“Los lleva a la TV, hace que los chicos canten la canción compuesta contra el padre. Esa es la preocupación de las mujeres que toman esta bandera”, remarcó Pardino, pero la conductora recordó cómo la pareja se separó de manera “armoniosa”.

“No soporta que salga con una pendeja bocona como Flor Vigna”, le replicó Pardini, mientras algunos de sus compañeros reconocían que “la relación no pasa por el mejor momento y que se nota que hay un vinculo quebrado”. “La molestia de Sabrina se da porque creyó que Luciano, después de veinte días sin ver a sus hijos, iba a disponer de su tiempo, y quizá él tenía todo esto arreglado de antemano y no lo podía cancelar. No sabés si le cayó de sorpresa”, cerró Pardini.

PrimiciasYa se contactó en exclusivo con Flor Vigna y enfrentó esta picante versión: "Yo no tengo nada que ver. Tengo la suerte de estar en Buenos Aires trabajando a full en lo mio, estamos grabando muchos videos y la semana que viene voy a ser jurado del Bailando".

"Estoy muy contenta, tengo que pasar todo enero acá sí o só trabajando y eso ya lo sabía Luchito. Pero no tengo nada que ver en lo de los chicos. Tiene que ver con tema de ex pareja, de ellos. Yo sé que los dos son grandes papás", concluyó Flor Vigna.