La palabra de Pitty La Numeróloga tras conocerse que fue contratada por el Banco Nación: "Me pagaron poco"

La Numeróloga detalló en Lanata Sin Filtro que da "diferentes tips de motivación para que puedas sacar tu mejor versión en tu trabajo, un acompañamiento claro y conciso en base a los números".

Consultada por los casi 1.800.000 pesos que cobró en seis meses en el BNA bajo el concepto de "clases de coaching", Pitty explicó que, en realidad, tuvo que bajar su tarifa normal para trabajar en el banco porque le conviene a su currículum.“Me pagaron poco encima”, señaló.

Luego explicó que cada individuo buscará una asistencia diferente como en la psicología, la psiquiatría o en la numerología: “Vienen, se encuentran desmotivados, sienten que los desbordan los problemas, entonces hay distintas técnicas en las cuales vos podés colaborarle”.

Al concluir aclaró: “El trabajo lo tenés que hacer vos, lo que te doy es un acompañamiento claro, conciso. Después, está en la fuerza de voluntad y lo que vos tengas para hacer”.

La inesperada predicción de Pitty la numeróloga sobre el futuro amoroso de Rodrigo De Paul tras separarse de Tini

Luego del anuncio de la separación de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, Pitty la numeróloga estuvo como invitada en LAM (América) e hizo una sorprendente predicción que une nuevamente al futbolista con su ex pareja, Camila Homs.

Lo cierto es que Pitty había asegurado tiempo atrás que no veía una gran continuidad en la relación del futbolista y la cantante, y el tiempo le dio la razón. “El no la está cuidando tanto a ella, no veo que sea un relación que sea duradera. Creo que es una pasión de jóvenes que están disfrutando”, fueron sus palabras en aquel momento.

Hoy, tras la ruptura de la pareja, Pitty analizó el futuro de Rodrigo y afirmó: “Creo que no está totalmente cerrada la relación con su ex esposa, con Camila Homs. Va a haber muchas sorpresas, me parece que va a haber rotación de gente”.

“La primavera va a traer muchas cosas. Algo va a pasar, las cosas que quedan pendientes siempre se tienen que resolver a la larga o la corta”, agregó.

En ese momento, Ángel intervino y sentenció: "Yo no soy Pitty pero veo dificilísimo que De Paul vuelva con Cami Homs. Y no por cosas que presiento sino por cosas que escuché en privado".

“Mira, muchas veces uno ve cosas, las que personas que tenemos una sensibilidad especial. Uno las dice y después dicen que no ocurrió, pero hay cosas que no se saben y que no quedan expuestas”, contestó la numeróloga.

“No se si digo que van a volver, pero hay una cosa que se tiene que resolver”, cerró.