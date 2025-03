La picante afirmación de Matías Morla sobre Claudia Villafañe: "Diego Maradona se murió pensando que..."

"Hay un tema que está vinculado a por qué este odio profundo. Es muy sencillo. Diego toda su vida denunció a Villafañe por robo. Diego se murió pensando que la había robado. Le allanó la casa a Villafañe. La denunció en la justicia penal económica. La denunció en la justicia criminal y correccional. La demandó por nulidad. La demandó por el robo de sus propiedades. De su casa. De sus bienes. La acusó de no devolverle la plata. Todo esto que estoy diciendo, Maradona lo dijo hasta el cansancio un montón de veces públicamente", afirmó.

Morla señaló que él se convirtió en un blanco fijo de Claudia y sus hijas por haber sido abogado de Maradona en ese caso. "¿Y en qué quedaron esas causas? ¿Y quién hacía las denuncias? Yo. Ahora, me estoy comiendo el vuelto de lo que Diego dijo que había que hacer”, advirtió.

El famoso letrado fue por más y recordó que El Diez mantenía un vínculo de tensión con su ex y sus hijas. "Diego tampoco tenían relación ellas. Hay hechos muy notables que yo no los puedo producir porque no fueron públicos. Ahora, querer entablar que estaba todo perfecto, que no había denuncias de robo ni de fraude, que eran la familia Ingalls, que tomaban una limonada los domingos y se abrazaban y bailaban", aseguró.

"¿Existen esas denuncias, entonces? Son todas en tribunales. Ponés el apellido de Claudia Villafañe y Diego Maradona y están en lugares públicos", agregó.

Al finalizar, Morla indicó que las denuncias que realizaron en su contra no prosperaron en la Justicia. "Las acusaciones que a la fecha se declaran en bancarrota de acusaciones... Me dijeron, 'asociación ilícita', no prosperó, 'reducción a la servidumbre', no prosperó, 'circunvención de incapaz que Diego estaba mal', no prosperó. Quisieron sacarle la marca a las hermanas y tampoco no prosperó", cerró.

Embed

El desconsolado llanto de Dalma Maradona al hablar del juicio por la muerte de su papá

A dos semanas del comienzo del juicio por la muerte del reconocido futbolista Diego Armando Maradona, su hija Dalma se expresó en su programa de streaming por Bondi Live para pedir justicia y rompió en llanto al dar un preocupante mensaje.

Luego de mostrar al aire comprometedores audios que podrían ser prueba de la negligencia médica sobre el futbolista y posibles encubrimientos, Dalma expuso su fuerte realidad.

"La verdad que también mi mamá está preocupada porque tiene miedo. A mí no me importa. Miedo de la mafia, manejan todo, tienen mucha plata, manejan gente... Yo le dije que realmente a mí no me importa. De verdad...", sentenció.

Además, con un actitud firme, y entre lágrimas, agregó: "Yo sé a quiénes me enfrento. Pero no puedo hacer otra cosa, no me puedo quedar callada. Nosotros necesitamos que la gente sepa. Y sabemos quién está del otro lado, obvio, pero bueno...".

En ese mismo momento sus compañeros la abrazaron y le recordaron el gran apoyo popular y de sus colegas que tenían tanto ella, como sus hermanos, en la causa.

"Yo siento el amor de la gente y se que no somos las únicas que estamos en esto, pero igual es difícil. Podes estar con una multitud, lo que sea, pero una gente pone una guita y vos desaparecer del mapa", respondió ella y admitió: “Todo el tiempo mi mamá me dice ‘callate, no digas nada, me da miedo’. Pero yo no puedo. Se lo debo a él”.