La picante respuesta de Yanina Latorre a Charlotte Caniggia después de que la tratara de "mafiosa"

Al tiempo que agregó en tono irónico: "La amamos a Lola, es divina, divina, divina", mientras que el conductor atinó a salir de ese lugar explicándole que "Yanina y Diego Latorre son amigos". "Qué amigos raros que tenés vos", se mantuvo firme la mediática ante la sincera repuesta de Marcelo Tinelli asegurando que "cada uno elige sus amigos".

Así las cosas, este jueves por la mañana desde las redes sociales, los seguidores de Twitter de Yanina Latorre le pidieron su reacción ante "las verdades de Charlotte", en clara referencia a las declaraciones sobre ella.

Pero inesperadamente, la angelita respondió muy relajada y sin intenciones de confrontar con la hija de Claudio Caniggia, al asegurar restándole importancia: "Es inimputables. Me hizo reír mucho".

Ángel de Brito reveló quién reemplazará a Yanina Latorre durante el verano: "Es picante"

Este miércoles en LAM (América TV), el conductor Ángel de Brito anunció quién será la nueva angelita que reemplazará a Yanina Latorre en el verano.

"Me voy el 27 de diciembre y vuelvo 6 de febrero", contó Yanina. "En ese lapso va a estar la nueva angelita sentada acá con nosotros. Nunca fue angelita. Nunca fue titular. Vino de invitada, la recontra conocen, la quieren. Va a estar una que queremos todos", dio pistas el presentador.

También adelantó: "Es picante, tiene caráccter, se desenvuelve muy bien. No es panelista". "¿Es Dalma (Maradona)"?, le preguntaron. "No, me encantaría", aseguró Ángel.

Más adelante, el periodista confirmó que la nueva angelita será Damasia Ochoa, la hermana de Pepe de Ochoa. "Así que Damasia Ochoa, una de las mejores coach del Bailando, va a estar acá analizando la final del certamen, que termina el 29 de enero", dijo el conductor.

"Si se anima a contar todas las cosas que sabe...", disparó filoso Pepe en el cierre de LAM.