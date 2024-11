La polémica decisión de Mauro Icardi que irritó y siembra infinidad de dudas en Wanda Nara

Esta decisión de Icardi habría causado mucho fastidio en Wanda Nara, ya que al enterarse de su lesión, le habría sugerido que se tratara en Italia, donde hay médicos de confianza de excelencia para esa clase de lesión.

Gustavo Méndez contó en el streaming de Los Ángeles de la mañana que Icardi tendría decidido no regresar a Turquía e instalarse en la Argentina para realizar la recuperación.

mauro icardi posteo lesion.jpg

"Está averiguando porque se va a tratar u operar en la Argentina. En teoría es una operación, post operatorio y rehabilitación. Quiere zafar del cuchillo pero está difícil", precisó el periodista.

Y además agregó que Wanda Nara está muy enojada con su ex y hasta que desconfía de la veracidad su lesión. "Se lo dijo a su entorno. Tiene dudas, no termina de creerle", aseguró.

"Sí, a mi me llegó lo mismo. Lo que pasa es que la relación de ellos siempre fue así, con desconfianza. No se olviden que Wanda y Mauro empezaron ilegalmente igual que ella con L-Gante. Por eso hay mucha duda", sumó Pepe Ochoa sobre la tensión entre los ex.

La lesión de Mauro Icardi demanda entre seis y ocho meses de recuperación y al parecer el deportista tendría decidido encarar el proceso de recuperación en la Argentina, decisión que no le habría caído para nada bien a Wanda, quien se muestra inseparable de L-Gante.

mauro icardi wanda nara.jpg

En Turquía se cansaron de Wanda Nara y dieron detalles alarmantes en los diarios por lo sucedido con Icardi

La separación de Wanda Nara de Mauro Icardi y la relación con L-Gante que blanqueó la mediática generó un gran revuelo a nivel local y en el exterior, principalmente en Turquía, ya que el futbolista es figura del popular club Galatasaray.

En este sentido, los diarios turcos se hicieron eco del romance de la conductora con el cantante de cumbia 420 y la destrozaron. Incluso, llegó a ser tema importante de portada.

El portal TN Show compartió imágenes de dos medios distintos de Estambul donde el tema Wanda, Icardi y L-Gante fue elegido para su portada.

wanda nara en diarios de turquia.jpg

En uno de ellos aparece la imagen de Mauro y en el título el nombre de Wanda, mientras que en el otro se ve la imagen de Wanda con L-Gante recostados en la cama, cuando filmaron en 2022 el videoclip El último romántico, y al lado otra de ella con Icardi cuando aún eran pareja.

"Su nombre es Wanda", apunta directo uno de los ejemplares. Mientras que el otro medio marca como una "telenovela" el escándalo amoroso.

Los medios de ese país dejaron muy mal parada a la conductora en el escándalo después de que hizo público su romance con L-Gante, con quien compartió unos días románticos en las playas de Brasil.

Lo que está claro es que en Turquía los medios tomaron partido en favor del futbolista, quien se encuentra en la Argentina tras sufrir la rotura y daño de menisco en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.