La polémica reacción de L-Gante tras una dura sanción por incumplir una norma de seguridad

"Inhabilitamos preventivamente la licencia de L-Gante, Elián Valenzuela, por manejar sin cinturón de seguridad y usar el celular al volante, poniendo en riesgo su vida y la del resto", expresaron en las redes.

Pese a lo informado por ANSV, en una nota con Intrusos (América TV), el artista se mostró relajado con el tema y dijo no tener ninguna restricción para usar su licencia.

"No me sacaron nada. No me frenó ningún operativo policial. Fueron 200 metros que sí estuve fue así, tal cual se ha visto.... ", advirtió.

Y remarcó que no fue inhabilitado. "Me olvidé de tomar la precaución de ponerme el cinturón de seguridad. Sigo teniendo mi licencia de conducir... y nada... nada más", cerró.

Acusan a L-Gante de incumplir un acuerdo y dejar en la calle a su hija Jamaica

En A la tarde (América TV), Juan Pablo Merlo, el abogado de Tamara Báez lanzó una acusación contundente contra el referente de la cumbia 420, L-Gante. El letrado señaló que el artista no cumple los acuerdos firmados.

El jurista advirtió que el cantante no paga lo establecido por la Justicia: "Elián no le pasa plata a Tamara para que alquile una casa. Ella ahora está viviendo con una amiga junto a su hija”.

"Tamara hoy se mantiene sola. Ella trabaja con las redes sociales. Se mueve con eso", remarcó el letrado, ante el asombro de todos en el panel.

Juan Pablo Merlo enfatizó que lo que Tamara reclama es ni más ni menos que lo que se fijó en la Justicia: “Nosotros no reclamamos lo que queremos, reclamamos lo que se estipuló hace tiempo".

Por último, el abogado reveló que la deuda es cada vez más grande. "El aumento de lo que le debía pasar era cada tres meses, pero él nunca abonó el total”, cerró.