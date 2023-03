La preocupación de Barby Franco y Fernando Burlando: los detalles de por qué su beba quedará internada 7 días más

Barby no se despegó ni un segundo de su hija durante todo el fin de semana y hasta prefirió no recibir visitas aguardando que Sarah reciba el alta.

Y este lunes, PrimiciasYa pudo sumar más datos sobre la salud de Sarah y por el momento no podrá irse a casa. "Sí o sí tendrá que estar 7 días más internada porque tiene una bacteria en la sangre a causa de la infección urinaria", le contarón a este portal. Y se destacó que recién el próximo fin de semana podría recibir el alta, entre sábado o domingo.

La angustia de Barby Franco y Fernando Burlando por la salud de su hija

Además, el viernes, Fernando Burlando ya se había mostrado preocupado en una nota con LAM al hablar de la salud de su hija. Ángel de Brito, antes de comenzar con la entrevista, le preguntó por la pequeña y fue ahí cuando el hombre habló acerca de la salud cuando aún no había sido internada.

“Está fantástica, la gorda tuvo un poco de fiebre hoy, llegue de Expo Agro y me vine pero muy preocupado a verla y la vi y tuve que salir un minutito más tarde”, contó el hombre que no dudó en aclarar: “Vuelvo a casa a verla”, cerró Burlando. PrimiciasYa se contactó con ambos para saber sobre el tema, pero por ahora no han hecho declaraciones.